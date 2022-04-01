Üreticiyle market arasındaki fiyat farkı 5,5 kat

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayıyla birlikte üreticiyle market arasındaki fiyat farkının 5,5 kat olduğunu söyledi.
Söz konusu fiyat farkının en fazla olduğu ürün elma (5,6 kat).
Elmayı, 4,7 katla limon, 4,2 katla marul, 4 katla maydanoz takip ediyor.
Ürün fiyatlarının yoldaki değişimi
Bayratar’ın fiyatlardaki değişime ilişkin verdiği tablo şöyle:
*Üreticide 2 lira olan elma markette 11 lira 14 kuruş.
*1 lira 70 kuruş olan limon 7 lira 92 kuruş.
*2 lira 90 kuruş olan marul 12 lira 22 kuruş.
*1 lira 14 kuruş olan maydanoz 4 lira 59 kuruş.
*8 lira 18 kuruş olan yeşil mercimek 28 lira 76 kuruş.
*4 lira 75 kuruş olan salatalık 16 lira 57 kuruş.
Marketlerde 40 ürünün 34’ü zamlandı
Bayraktar, mart ayında markette 40 ürünün 34’ününse zamlandığını söyledi.
Yüzde 157,55’la kuru soğan zam şampiyonu.
Yüzde 74,58’le karnabahar, yüzde 62,59’la kuru kayısı, yüzde 50,43’le patlıcan takipte.
Dünyanın büyük bir gıda krizinin eşiğinde olduğuna dikkat çeken Bayraktar, ayrıca, üretici fiyatlarında düşüş olmadan fiyatlarda çekilme olamayacağını da sözlerine ekledi.