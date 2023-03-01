Akşam Postası / 1 Mart 2023

Erdoğan seçim için 14 Mayıs’ta kararlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimler için bir kez daha 14 Mayıs’ı işaret etti.

Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışının son iki yıldaki seyri

Yöneylem Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşı karşıya gelmesi muhtemel iki isim Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘yarış’ın son iki yıldaki seyrini paylaştı. Adaylığı ilk kez gündeme geldiğinde 12 puan geride bulunan Kılıçdaroğlu, ocak itibariyle Erdoğan’ın beş puan önünde.

YSK sandık kurulları için yazı göndermiş

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), kamu kurumlarına “Bulunduğunuz adresleri belirtin. Sandık kurullarında görevlendirme yapılacak” diye bir yazı gönderdiği bildirildi.

Akşener’den Erdoğan’a ‘helalleşme’ dersi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir Allah’ın kulunun bile sorumluluk alıp istifa etmediği yerde helallik istemek, yüce Allah’ın ‘Adil olun’ emrine apaçık isyandır” dedi.

‘Kaç kere gittiler’ diye soran Erdoğan için liderlerin karnesini çıkardık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burada bir vaveylayı koparanlar, bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler” diye sorunca Diken, partilerin genel başkanlarının deprem bölgesindeki faaliyetlerini derledi.

HDP’li Oluç, ‘sorumlu üçgen’e dikkat çekti: Şeytan bu kadarını bulamazdı!

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, depremdeki can kayıplarının sorumlularının iktidarın kurduğu ‘üçgen’de olduğunu vurguladı.

Bahçeli pankarta sinirlenmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medyada gündem olan çıkışını ‘Elbistan il olsun’ pankartı nedeniyle yapmış.

Tren kazasından sonra Yunanistan ulaştırma bakanı istifa etti

Yunanistan’da meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından sonra ulaştırma bakanı Kostas Karamanlis istifa etti.

Fahrettin Koca özür diledi, ‘reklam’ını kaldırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde çektiği propaganda filmi için özür diledi, videoyu yayından kaldırdı.

İBB binaları maliyetine güçlendirecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, martta konutları maliyetine güçlendirmeye başlayacaklarını duyurdu.

TTBP’ye bağlı tekel bayileri, Kızılay maden suyu satmayacak

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, “Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) olarak tekel bayilerinde Kızılay ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.

Fenerbahçe, Kayseri yasağını yargıya taşıyor

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına Fenerbahçe taraftarının girişinin yasaklanmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunacak.

Beşiktaş maçında Ankaragücü taraftarına deplasman yasağı

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü saat 19:00’da oynanacak karşılaşmaya Ankaragücü taraftarı alınmayacak.

Uzaktan eğitim gerekçesiydi: Yurtların sadece beşte birine depremzedeler yerleştirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi için üniversiteler kapatılmıştı. Ancak, yurtlardaki depremzedelerin oranı yüzde 20 bile değil.

Gülşen davası: Üç yıla kadar hapis talebi

Orkestra arkadaşıyla şakalaşırken kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip dört gün tutuklu kalan şarkıcı Gülşen hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan üç yıla kadar hapis talep edildi.

Çoğu deprem yayınları: RTÜK’ten bir haftada 8 milyon lira ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı’nın aktardığına göre çoğu deprem dönemindeki yayınlar olmak üzere RTÜK’ün geçen hafta televizyonlara kestiği cezaların parasal karşılığı 7 milyon 990 bin lira.

Yatırım uzmanından borsada ‘balon’ uyarısı

Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler, düzenlemelerle dalgalı da olsa yükselen borsa için ‘balon’ uyarısı yaptı.