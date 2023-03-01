HDP’li Oluç, ‘sorumlu üçgen’e dikkat çekti: Şeytan bu kadarını bulamazdı!

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, depremdeki can kayıplarının sorumlularının iktidarın kurduğu ‘üçgen’de olduğunu vurguladı.

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Kahramanmaraş merkezli iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 89’a çıktı. Hem can kaybı hem de yıkık ve yıkılacak bina sayısının yüksekliği, iktidarın bu konudaki politikalarını tartışmaya açtı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen HDP’li Oluç da iktidarın depremlerdeki sorumluluklarını yerine getiremediğini ve hedefi saptırdığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, afet riski yönetimi açısından Türkiye’nin ilerleme kaydettiği iddiasının doğru olmadığını belirten Oluç, şunları dedi:

“Bakın ilerleme dediğiniz şeyin, rakamlarla bazı gerçeklere bakıp konuşalım. AFAD, sorumlu değil mi bu meseleden, afet yönetiminden. AFAD’ın bütçe payı ne kadar? Biliyor musunuz? 2023 bütçesinde AFAD’ın payı 0,25. Bu AFAD afet hazırlığı yapabilir mi? AFAD’a yüzde 0,25 bütçe payı veren iktidar, afet hazırlığı yapabilir mi? Kaç personeli var bu AFAD’ın rivayet muhtelif 6-7 bin personel ile AFAD bir afet planı sürdürebilir mi?”

Oluç, AFAD’ın ekipman açısından da yetersiz olduğunu vurguladı. Erdoğan’ın yıkılan binaların yüzde 98’inin 2000 öncesi binalar olduğu açıklamasına tepki gösteren Oluç, “Hiç sıkılma yok. Ya siz 10 yılda 10 tane imar affı çıkardınız” dedi.

‘Kimden hesap soracaksınız?’

Yine Erdoğan’ın can kayıplarında sorumluluğu olanlardan hesap soracakları açıklamasını hatırlatan Oluç, şunları dedi:

“Kimden soracaksınız? Kamusal yapı denetimini kaldıran ve özel firmalara veren kim? Bu siyasi iktidar. TMMOB yetkisini iptal edip özel yapı denetim firmalarına veren kim? Bu siyasi iktidar. Kimden soracaksınız bu hesabı? Öyle bir üçgen oluşturulmuş ki inanılır gibi değil. Yani şeytan düşünse bu kadarını bulamazdı. Nasıl bir üçgen, bir tarafta müteahhitler var o müteahhitler yapı denetim firmaları kurmuşlar kendi yaptıkları projeleri kendi kurdukları yapı denetim firmalarına denetletiyorlar. Bu yetmiyor bu müteahhitler belediyelerde imar ve fen işlerine adamlarını yerleştirmişler. Tabii AKP’li olanları. Yani belediyelerdeki bu kişiler yapı denetim firmaları ile müteahhitler bir üçgen oluşturmuş burada kontrol edilmiş projeler çıkıyor öyle mi? Hesabı buraya soracaksınız, sadece o müteahhitlere değil, onları kurduğu yapı denetim firmalarına soracaksınız. Sadece onlara değil, o belediyelere yerleştirilmiş olan liyakatsiz ve bu yapı denetim firmaları ve müteahhitler ile birlikte çalışan AKP’li kadrolara soracaksınız. Var mı sizin böyle bir cesaretiniz, yok! İşte bütün bunların sorumlusu bu siyasi iktidar. Siyasi sorumluluğu olan siyasi iktidar başka birinden hesap soracak. Öyle mi? Kendi firmasını kurmuş olan müteahhit, yapı denetim firmasına hesap soruyor gibi. Aranızda bir fark yok.”