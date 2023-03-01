Ahmet Şık’tan AKP’lilere: Çürümüş bir leşten başka bir şey değilsiniz

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, helallik isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert ifadelerle yüklendi. Şık AKP sıralarına yönelik “Çürümüş bir leşten başka bir şey değilsiniz” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde ilk birkaç gün ‘istedikleri çalışmaları yapamadıklarını’ itiraf ve etmiş ve ‘helallik’ istemişti.

Meclis’te Erdoğan’ın helallik istemesine ve arama kurtarma çalışmalarında yaşanan eksikliklere değinen Ahmet Şık, helalleşme yerine ‘hesaplaşma’ olacağını belirterek, “Bu dünyada bize yirmi yıllık bir cehennem yaşattınız” dedi.

Şık, konuşmasına şöyle devam etti:

“Eşiniz dostunuz ceplerini doldursun, akrabalarınız işe girsin diye bir depremle ülke yerle yeksan oldu. Yetersizliğinizden, beceriksizliğinizden on binlerce insan öldü.

Altında kaldığı enkazın içinde bebeğini doğurup kurtulmayı umarak beklerken öldü insanlar. Sağ kalanı bulmak için beklerken donarak öldüler. On binlerce canı, hayali toprağın üstünde kırık bir parça tahtaya yazılı numaralara çevirdiniz.

Umursamazlığınızdan, hayatta kalan ama kayıplarının yasını bile tutamayan on binlerce insana sahip çıkılmadı. Kefenle gömülebilmenin, soğuktan korunabilmenin, bir yudum su içebilmenin lükse dönüştürüldüğü bir kıyamet yaşattınız, yaşatıyorsunuz bu halka.

Kaba kuvvetle, yargı sopasıyla hakikatin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz. Bu kaba kuvvet gösteriniz, bu zalimliğiniz daha acizce. Ve her biri içinde kıvrandığınız korkaklığınızı gizlemek için yapılan bir hoyratlıktan ibaret.

Çürümüş bir leşten başka bir şey değilsiniz. Şimdi de yitirilenlerin canı, yoksulun/çaresizin kanı üzerinden helallik istiyorsunuz. Ne haysiyetiniz ne utanmanız var.

Çıkardığınız imar afları, kentsel dönüşüm altında oluşturduğunuz rant tezgahıyla bu yıkımın siyasi, hukuki ve ahlaki sorumlususunuz. Ama kalkmış helalleşelim diyorsunuz.

İnsanlar günlerce enkaz altında çığlık atarak, yardım dilenerek öldüler. Yok öyle yağma. Hesap vereceksiniz. Helalleşmeyecek, hesaplaşacağız.”