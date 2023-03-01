Komşudan istifa ‘dersi’: ‘Türkiye’de 45 bin kişi öldü, tek istifa yok’

Yunanistan’da en az 40 kişinin öldüğü tren kazasından sonra istifa eden ulaştırma bakanı Kostas Karamanlis Türkiye’nin gündeminde.

Karamanlis istifa ederken “Haksız yere ölen insanlara saygının bir göstergesi olarak istifa etmek görevim” dedi.

Bu tutuma dikkat çeken vatandaşlar Türkiye’deki depremde en az 45 bin insanın ölmesine rağmen tek bir istifanın bile olmamasına tepki gösterdi: “Yunanistan’da tren kazası sonucu bakan istifa etmiş. Bizde tren kazasında çocuklarını kaybeden aileleri, hak ararken sesleri yüksek çıktı diye dava ettiler. Depremde 45 bin kişi öldü. İstifa yok.”

Fotoğraf: AA

Sabah saatlerinde Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi yöresinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada en az 40 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

Twitter’da Karamanlis’in istifasıyla ilgili bazı paylaşımlar şöyle:

Pamukova’da 41

Çorlu’da 25

Ankarada’7 kişinin ölümüne sebep olan katliamlarda @TCDDemiryollari ve @UABakanligi ‘ndan bunca yıl kimse istifa etmedi.

Sorumluluk almak, vicdan, haysiyet, onur meselesidir.#CorluTrenKatliamı https://t.co/plOQ5AQ4I8 — Mısra ÖZ (@misra_oz) March 1, 2023

40 kişinin öldüğü tren kazasından sonra, ölenlere saygıdan Yunan Ulaştırma Bakanı istifa etmiş. Yunanistan'da nasıl bir yönetim şekli var aklım almıyor?İstifa etmek ne ya? Avrupalı hellallik şekli mi bu yani?Ya Kostas aramızda bir deniz var,biraz bakın karşı kıyıya da feyz alın. https://t.co/oTaLA3XZDp — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) March 1, 2023

36 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrası Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis

istifa etmiş…



Bizde 45 bin kişi hayatını kaybetti… Tek istifa yok!



SON DAKİKA — Sedef Kabaş (@SedefKabas) March 1, 2023

Yunanistan'da en az 40 kişinin öldüğü tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Karamanlis istifa etti. Çorlu'da yaşanan tren kazasında ise istifa eden olmadığı gibi kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesine Erdoğan'a hakaret iddiasıyla dava açıldı. pic.twitter.com/0eAVNvvhEE — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 1, 2023

İnsan onurunu ve haysiyetini korumak için istifa eder.

Yunanistan'da tren kazası sonucu bakan istifa etmiş. Bizde tren kazasında çocuklarını kaybeden aileleri, hak ararken sesleri yüksek çıktı diye dava ettiler. Depremde 45 bin kişi öldü. İstifa yok. https://t.co/76O8Ftlmhd — Uğur Gürses (@ugurses) March 1, 2023

Yunanistan'da bugün 36 kişinin öldüğü tren kazası yüzünden Ulaştırma Bakanı istifa etmiş. Bizde 1200 katı kayıp var ama sadece vatandaş azar işitiyor. pic.twitter.com/ITfvMYl3iD — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) March 1, 2023

Yunanistan’da tren kazası oluyor, 40 insan ölüyor ilgili bakan istifa ediyor. Bizde şimdilik 45.000 kişi depremde can verdi, bırak istifayı özür dileyen bile yok. Komşuda bedel ödeyen bir siyasetçi, bizde güzelleme yapan politikacılar. Aslında toptan #hükümetistifa etmeli. — fatih portakal (@fatihportakal) March 1, 2023

Yunanistan'da 36 kişinin öldüğü tren kazasının üzerinden 24 saat geçmeden istasyon şefi tutuklandı, ulaştırma bakanı istifa etti.



Türkiye'de 45 bin kişinin öldüğü depremin üzerinden 24 gün geçmesine rağmen tek bir yetkili istifa etmediği gibi #hükümetistifa diyenler tutuklandı.! — zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) March 1, 2023

Yunanistan’daki tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etti. Ülkemizin üçte birine saçma sapan, gereksiz, anlaşılamaz gelen bir hareket. İstifa kelimesini unuttuk be 21 yılda. Lugattan çıktı resmen. — Azmi Karaveli-yurttansesler (@AzmiKaraveli) March 1, 2023

Yunanistan'da, 36 kişinin öldüğü tren kazası sonrası Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmiş.



Bizde de Çorlu tren kazası oldu, bırakın istifayı, sorumlular yargı önüne bile çıkartılmadı. — Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) March 1, 2023

Yunanistan'da tren kazasında 40 kişi hayatını kaybetti, gün bitmeden ulaştırma bakanı istifa etti!



Türkiye'de 45.000 kişi öldü, iletişim altyapısı çalışmadı, yollar, havalimanları çöktü, üzerine 23 gün geçti… Ya siz @UABakanligi @akaraismailoglu ?https://t.co/A0Z1PgU6sO — 𝓢𝓲𝓷𝓪𝓷 𝓓𝓲𝓻𝓵𝓲𝓴®🏳️‍🌈❤ (@sinandirlik) March 1, 2023

Ege’nin karşı kıyısı Yunanistan’da tren kazası; 40 kişi öldü, Yunanistan ulaştırma bakanı istifa etti. Coğrafya kader değildir! #istifaedin — Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) March 1, 2023