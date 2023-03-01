Komşudan istifa ‘dersi’: ‘Türkiye’de 45 bin kişi öldü, tek istifa yok’

Yunanistan’da en az 40 kişinin öldüğü tren kazasından sonra istifa eden ulaştırma bakanı Kostas Karamanlis Türkiye’nin gündeminde.
Karamanlis istifa ederken “Haksız yere ölen insanlara saygının bir göstergesi olarak istifa etmek görevim” dedi.
Bu tutuma dikkat çeken vatandaşlar Türkiye’deki depremde en az 45 bin insanın ölmesine rağmen tek bir istifanın bile olmamasına tepki gösterdi: “Yunanistan’da tren kazası sonucu bakan istifa etmiş. Bizde tren kazasında çocuklarını kaybeden aileleri, hak ararken sesleri yüksek çıktı diye dava ettiler. Depremde 45 bin kişi öldü. İstifa yok.”
Sabah saatlerinde Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi yöresinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada en az 40 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.
Twitter’da Karamanlis’in istifasıyla ilgili bazı paylaşımlar şöyle: