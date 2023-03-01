Kılıçdaroğlu-Erdoğan yarışının son iki yıldaki seyri

Yöneylem Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşı karşıya gelmesi muhtemel iki isim Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘yarış’ın son iki yıldaki seyrini paylaştı. Adaylığı ilk kez gündeme geldiğinde 12 puan geride olan Kılıçdaroğlu, ocak itibariyle Erdoğan’ın beş puan önünde.

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Millet ittifakının 2 Mart’taki toplantısında ortak aday düğümünün çözüleceği belirtiliyor. İYİ Parti’nin ‘kazanacak aday’ itirazlarına rağmen öne çıkan isimse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağının mesajını verdi.

Böyle bir ortamda ortak adayın konuşulacağı millet ittifakı toplantısı öncesi Yöneylem Araştırma, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışının son iki yıldaki seyrini paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı 2021 başında ilk kez gündeme geldiğinde Erdoğan 12 puan öndeydi. Ancak ocak itibariyle Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 5 puan önünde.