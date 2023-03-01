MHP genel sekreteri: Bahçeli’nin tepkisi pankartaydı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medyada gündem olan tepkisinin ‘Elbistan il olsun’ pankartı için gösterildiğini söyledi.

Devlet Bahçeli pankarta kızmış. (Twitter)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedeleri şu sözlerle azarlamıştı: “Sayın cumhurbaşkanını ve ziyareti sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak! Dağıtın gitsin, indirin şunları.”

Bahçeli’nin hareketleri ve söyledikleri tepki çekince partinin genel sekreterinden açıklama geldi.

Bahçeli’nin tepkisini pankarta bağlayan Büyükataman, Twitter’dan şunları yazdı: “Zillet (millet) ittifakı vekilleri ve medyası, genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin Elbistan ziyareti sırasında ‘Elbistan İl Olsun’ pankartı altında slogan atmanın yeri ve zamanı olmadığını dile getirdiği sözlerini çarpıtarak depremzedelere hakaret ettiği iftirasını atmışlardır.”

5- Zillet İttifakı vekilleri ve medyası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin Elbistan ziyareti sırasında “Elbistan İl Olsun” pankartı altında slogan atmanın yeri ve zamanı olmadığını dile getirdiği sözlerini çarpıtarak depremzedelere hakaret ettiği iftirasını atmışlardır. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) March 1, 2023