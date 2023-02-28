Bahçeli depremzedeleri azarladı: İndirin şunları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremzedeleri azarladı: “Sayın cumhurbaşkanını ve ziyareti sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak! Dağıtın gitsin, indirin şunları.”
Uzmanların yıllardır depreme hazırlanmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.
Erdoğan’la birlikte Elbistan’da AFAD’ın kurduğu konteyner bölgesini inceleyen Bahçeli, taleplerini dile getiren depremzedelere şöyle çıkıştı: “Sayın cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları.”