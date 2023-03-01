Yatırım uzmanından borsada ‘balon’ uyarısı

Gedik Yatırım başekonomisti Serkan Gönençler, düzenlemelerle dalgalı da olsa yükselen borsa için ‘balon’ uyarısı yaptı.

Fotoğraf: AA

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakılmış ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edilmişti.

Ekonomi yönetimi borsayı yeniden açmadan önce zararları telafi etmeye yönelik bir dizi tedbir açıklamıştı.

Kolaylaştırıcı düzenlemelerin ardından şirketler hisse geri alımına yöneldi. Bu hamlelere karşın borsa dalgalı bir seyir izliyor. Bu hafta önce negatif bir seyir izleyen borsa, Türkiye Varlık Fonu’nun 1 milyar dolarlık destek haberiyle yükselişte.

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan ekonomist Gönençler, ilerleyen süreçte Varlık Fonu’ndan gelecek destekleyici adımlarla yükseliş trendinin sürebileceğini söyledi.

‘Satışlar da gelecektir’

Geçen yılki gibi sürekli bir yükseliş olmasını beklemeyen Gönençler, borsa için ‘balon’ uyarısı yaptı: ”Fiyat kazanç oranı üzerinden giderseniz, kar nominal olarak büyüyorsa aynı çarpanla çarptığınızda borsa endeksi de bir yükselişe işaret ediyor olması lazım. Şimdi karlar geçen seneki kadar büyümeyecekse borsa böyle alımların destekleriyle büyüyorsa bir dengesizlik, bir balon oluşuyor. Bu da ilerde daha sert bir düzeltme görünmesi potansiyelini artırıyor. Çünkü sürekli bölme trade desteğiyle gitmeyecektir. Bu alımları satış fırsatı kullanmak isteyenlerin etkisiyle yükseliş oldukça satışlar da gelecektir. Bu bir yandan dengeleyecektir ama fiyatlarda temel desteklemiyorsa balon oluşma riskini de artırıyor.”