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Yaramazlara biraz batar!

TTBP’ye bağlı tekel bayileri, Kızılay maden suyu satmayacak

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, “Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TTBP) olarak tekel bayilerinde Kızılay ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.

Kızılay soda
Fotoğraf: AA

Deprem sürecindeki eksikliklerde öne çıkan kurumlardan birisi Kızılay. Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde, deposundaki çadırları depremzedelere göndermek yerine Ahbap Derneği’ne satan Kızılay’ın, çadır dışında gıda malzemesi de sattığı ortaya çıkmıştı.


Kızılay maden suyu satmama kararını Twitter’dan duyuran Aybaş, “Sizler de içmeyerek destek verin” dedi.

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