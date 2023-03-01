‘Kaç kere gittiler’ diye soran Erdoğan için liderlerin karnesini çıkardık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burada bir vaveylayı koparanlar, bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler” diye sorunca Diken, partilerin genel başkanlarının deprem bölgesindeki faaliyetlerini derledi.

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Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında muhalefeti hedef alarak şu sözleri sarf etti: “Burada bir vaveylayı koparanlar, bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve cumhur ittifakı olarak bölgeye iki kez gittik, arkadaşlarımız sürekli bölgede, vekillerimiz bölgede telefon diplomasisiyle, valilerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla bölgeyi tarıyoruz.”

Erdoğan’ın kısa karnesi

6 Şubat sabahı meydana gelen depremlerden sonra Erdoğan, yaklaşık 9 saat hiçbir tepki vermeden beklemiş, depremden 18 saat sonra tweet, 25 saat sonraysa yeniden kameralar karşısına geçmişti.

Erdoğan’ın deprem bölgesine gitmesiyse üçüncü günü bulmuştu. Depremin merkezi Pazarcık’ta konuşan Erdoğan, bir defter tuttuklarını ve bunu günü geldiğinde açacaklarını söylemişti: “Savcılarımız, insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri yapıyor.”

Bahçeli’yi uzun süre göremedik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de uzun süre soluk vermedi. Bahçeli’nin sesi ilk depremden bir gün sonra 7 Şubat’ta Twitter’dan duyulmuştu. Bahçeli, olağanüstü hal (OHAL) ilanını savunmuş, depremzedeler için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayımlamıştı.

Bu mesajlardan sonra susan Bahçeli, depremden sekiz gün sonra grup toplantısında ortaya çıkıp yardım kampanyalarıyla depremzedeler için seferber olan Ahbap ve Babala TV ekibini hedef almıştı.

Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı da ‘devlet düşmanı’ ilan edip “TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur” demişti.

Bahçeli depremden 15 gün sonra 21 Şubat’ta Erdoğan’ın yanında Osmaniye’ye giderek konuşmuş, eleştirenlere ”Sahtekarlar, haşeratlar, tabansızlar, sefiller, aymazlar” diye hakaretler yapdırmıştı.

Gidip kaldılar

Bahçeli ve Erdoğan’dan ziyade bölgeye giden diğer genel başkanlar uzun süre burada kaldı. CHP, HDP, TİP, DEVA ve Memleket gibi partilerin genel başkanları deprem bölgesinde uzun süre geçirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta saat 17:00’de deprem bölgesinde kamera karşısına geçmiş, 7 Şubat’ta da depremin en ağır vurduğu Hatay’a gitmişti. Kılıçdaroğlu’na CHP’li kurmaylar ve belediye başkanları eşlik etmişti. Kılıçdaroğlu, bundan sonra da bölgeyi ziyaret etmeyi sürdürmüştü.

HDP eş genel başkanları

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 6 Şubat’ta Diyarbakır’da konuşmuştu. Buldan bir gün sonra da buradan Adıyaman’a geçti. 10 Şubat’ta Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Buldan, Kılıçdaroğlu’yla Diyarbakır’da tekrar kamera karşısına geçmişti.

HDP’nin eş genel başkanı Mithat Sancar da partisinin kriz koordinasyon merkezinde 6 Şubat’ta konuştuktan sonra ertesi gün Hatay’a geçmişti.

İYİ Parti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem günü “Bugün devletimizin sesini duyma günümüz, bugün hepimizin susma günü” diyerek bölgeye bir süre gitmeyeceğinin mesajı vermişti.

Ardından Akşener 9 Şubat’ta Kahramanmaraş’a geçmişti.

TİP

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, MYK ve PM üyeleri deprem günü arama kurtarma ekipleriyle deprem bölgelerine geçmişti.

DEVA Partisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, deprem günü açıklama yaptıktan sonra 7 Şubat’ta AFAD başkanlığını ziyaret etti. Babacan 8 Şubat’ta da Hatay’a geçti. Babacan daha tüm deprem bölgesini ziyaret etmeyi sürdürdü.

Gelecek Partisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat’ta açıklama yaptıktan sonra 9 Şubat’ta Osmaniye’ye geçti.

Demokrat Parti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 9 Şubat’ta Hatay’daydı.

Saadet Partisi

Partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu deprem günü partisinin 81 ildeki temsilcileriyle videokonferansla görüştü. Karamollaoğlu 12 Şubat’ta Kahramanmaraş’a gitti.

Memleket Partisi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 7 Şubat’ta Hatay’ın İskenderun ilçesine varmıştı.

Zafer Partisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 7 Şubat’ta Kahramanmaraş’taydı.