Erdoğan’ın ‘tek rakibi’ Bahçeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremler sonrasındaki eksiklikleri dile getirenlere yine ‘sevgi dolu’ ifadelerle seslendi: ”Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçen haftaki konuşmasında hızını alamamış, eleştiri yapanlara ”Sahtekarlar, haşeratlar, tabansızlar, sefiller, aymazlar” demişti.

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Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz’ diyerek çıkışmıştı.

İktidar ortaklarının eleştirilere yönelik ”Not alıyoruz” mesajları sürerken Erdoğan çıkışlarınıı bugün de devam ettirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Osmaniye’ye giden Erdoğan, Kızılay’ın çadır göndermediğini söyleyenlere şöyle seslendi: ”Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Ahlaksız, namussuz, adi… Günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırdı. Böyle vicdansızlık olur mu?”

Bahçeli de grup konuşmasında eleştirilere ”Sahtekarlar, haşeratlar, tabansızlar, işbirlikçi sefiller, aymazlar…” gibi ifadelerle karşılık vermişti.