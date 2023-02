Bahçeli oturduğu yerden Ahbap ve Babala’ya çattı

Depremler sonrası bölgeye gitmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yardım kampanyalarıyla depremzedeler için seferber olan Ahbap ve Babala TV ekibini hedef aldı.

Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı da ‘devlet düşmanı’ ilan edip “TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur” dedi.

Devlet Bahçeli deprem bölgesine gitmemişti. (AA)

Geçen hafta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında yaptığı ilk açıklamaların ardından sessizliğe gömülen Bahçeli, bölgeye gitmeyi de tercih etmemişti. Deprem sonrası Meclis’te grubu olan tüm partiler grup toplantılarını iptal etmişti. Ancak buna uymayan MHP, bu hafta da Meclis’teydi.

İyi ki cevap vermedi

Grup konuşmasında Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim” deyip şunları söyledi:

“Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz.

Devlet nerede diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır.

Kanı bozuklar, işbirlikçi sefiller, müfteri ve müfsitler

‘Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok’ diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir.

Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın, ama mecburum; devlet yok diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir.

Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez.

30 yıl eğri büyüyen bir ağacın bir anda doğrulmasını elbette beklemiyoruz. Ancak kızgın kireci elle yoğurmanın, insani defosu aleni olan müfteri ve müfsitlere tahammül etmekten daha evla olduğuna da her şeyimizle inanıyoruz.

Simsarlar, izansızlar, menfaatperestler, haşaratlar, aymazlar, asalaklar

Felaketi fırsata çevirmek isteyen simsarlar görülmektedir.

Umudunu iktidarın yıpranmasına bağlayan izansızlar iş başındadır.

Menfaatperestler, sosyal medya gösterisi yapan haşaratlar, acılarımızı malzeme yapan ucuz reklam meraklısı aymazlar, tribüne oynayan asalaklar hepsi birden ortalığa üşüşmüştür.

Alçaklar, sahtekarlar

Acının kullanılması, siyasi yağmacılığa heves edilmesi kadar çarpık ve çirkin bir şey yoktur.

‘O yapmadı ben yaptım, o gelmedi ben geldim, o yetişemedi ben yetiştim’ tartışması ve ayrışması deprem kadar yıkıcıdır, mağdur insanlarımıza, ebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza saygısızlık ve haksızlıktır.

Önyargılı tavırlardan bıktık, peşin hükümlü zihniyetlerden usandık, fırsat düşkünü alçaklardan tiksindik.

Gerçekleri çarpıtan, iğneyle kuyu kazar gibi yapılan çalışmaları sulandıran, devlet-millet dayanışmasını imalı sözlerle sakatlamaya gayret eden, sonra da kendisinin tanıtım ve takdimini yapmak için sağa sola sinyal yakan sahtekarları biliyor, görüyor, nefesimizin enselerinde olduğunu buradan duyuruyorum.

Derler ya… Sürüde koyunu olmayan çobanla uğraşır. Camide gözü olmayan imamla uğraşır.

Hastaneye yolu düşmeyen doktorla uğraşır.

Vatan sevgisi olmayan kalpsizler de devletle uğraşır.

Milletime söz veriyorum: O uğraşanlarla da biz uğraşacağız.

Ahbap ve Babala’nın yeri ayrı

Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir, bizim nazarımızda da itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır.

Hatay’ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir?

Akbabalar, muhterisler, mikroplar, keneler

Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar va babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?

Bu sahtekarların Tük televizyonunda artık yer almaması lazımdır

Devleti acz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir muhterislik kimin harcı, kimin haddidir?

Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, her müşkülatın, her mihnetin, her mikrobun üstesinden gelmesi mümkün ve mukadderdir.

Yardım ve desteklerin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru, en sağlıklı yoldur, kaldı ki beklentimiz ve çağrımız da budur.

Felaket günlerimizi ballandıra ballandıra magazin gösterisine çevirenler bize göre kesinlikle iyi niyetten yoksundur.

Milletçe acılarımızı paylaşarak nasıl azaltırız derdindeyken, birilerinin çıkıp hesabi davranması, cüzdanlarını doldurma ve şöhret devşirme peşine düşmesi tam manasıyla erdemsizlik ve edepsizliktir.

Hele bir enkazımızı kaldıralım, hele bir belimizi iyice doğrultalım, sırtımıza yapışan kenelerle işte o zaman hesaplaşacağımız vakit de inşallah gelmiş olacaktır.”

Şık’a da ayrı parantez

Bahçeli, depremin ilk gününden bu yana bölgede bulunan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ı da hedef aldı: ”TİP’in PKK kontenjanlı sözde milletvekili ‘Böyle bir devletin düşmanı olmak meşrudur’ açıklamasıyla halk ve devlet düşmanlığında yeni bir sayfa açmıştır. Geldiğimiz bu aşamada bu gedikli düşmanı TBMM’den yaka paça atmak devletin ve hukukun şeref ve güvenlik konusudur.”