Deprem bölgesinde Bahçeli’yi gören var mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bir gün sonra açıklama yapıp sessizliğe büründü.

Devlet Bahçeli, sahaya inmeyen tek siyasi lider. (AA)

Şimdiden Türkiye tarihinin en yıkıcı afetleri arasına giren 7,7 ve 7,6’lık Kahramanmaraş depremlerinde 10 şehir sarsıldı. Şu an itibariyle ölü sayısı 24 bin 617; yaralı sayısı 80 bin 97. Kayda geçen yıkık bina sayısı 6 bin 444. Hatay’ın Antakya ilçesi başta olmak üzere yerle bir olan yerler var.

Depremlerden sonra AKP, CHP, HDP, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gelecek Partisi, DEVA Partisi başta olmak üzere hemen her partiden lider ve yöneticiler sahaya indi.

Ancak Devlet Bahçeli’nin henüz bir yeri ziyaret ettiği görülmedi.

Bahçeli’nin sesi ilk depremden bir gün sonra 7 Şubat’ta Twitter’dan duyuldu. Bahçeli, olağanüstü hal (OHAL) ilanını savundu, depremzedeler içi başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları yayınladı.

Bugün itibariyle beş gündür Bahçeli, sessizliğini koruyor.