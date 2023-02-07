TİP vekili Ahmet Şık, Antakya’daki yıkımı ‘tarif edemedi’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Hatay’ın Antakya ilçesindeki yıkımı ‘tarif edemedi.’

Kahramanmaraş merkezli iki depremde şu ana kadar 10 kentte 2 bin 921 can kaybı var. Yaralı sayısı 15 bin 834.

Depremden en fazla etkilenen kentlerden biri de Hatay.

TİP’li vekil Şık, günün ilk saatlerinde ulaştığı Antakya’daki yıkımı tarif edecek söz bulamadı.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da şunları kaydetmişti: “Havaalanı var, inemiyorsun. Yol var gidemiyorsun. Şehre giremiyorsun. Binlerce insan göçük altında. Yetkili yok. Otobandaki karı küremekten, yola tuz dökmekten bile aciz bir iktidarsınız. 20 saat oldu hala arama kurtarma çalışması başlatamadınız. Bu insanların katilisiniz.”