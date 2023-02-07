24 saat geçti: Deprem bölgesinden hala yardım çığlıkları yükseliyor

Türkiye tam 24 saat önce, 04:17’de Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi.

Kahramanmaraş’tan sonra en fazla Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen deprem binlerce binayı yerle bir etti.

Hatay. (Reuters)

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi, ‘milli yas’ ilan edildi.

Biri 6,6’yı bulan çeşitli büyüklükte artçılar birbirini izlerken öğlen saatlerinde yeni bir deprem meydana geldi. Merkez üssü yine Kahramanmaraş’tı, ilçe ise Ekinözü. Büyüklük de 7,6 olarak duyuruldu.

Son olarak 04:30’da yapılan güncellemeye göre toplam can kaybı 2 bin 921. 15 bin 834 yaralı var. Son güncellemede yıkılan bina sayısı paylaşılmadı. Günün ilk dakikaları itibariyle sayı 5 bin 606’ydı.

Depremden etkilenen bölgede yaklaşık 14 milyon insan yaşıyor. Son resmi açıklamaya göre sahada 16 bin 400 kişilik arama kurtarma ekibi görev yapıyor.

Hal böyle olunca ilk gün iş büyük ölçüde halka düştü.

Adıyaman.

.İlk 24 saat boyunca çetin kış koşullarında yüzlerce, binlerce insan enkaz altında kurtarılmayı, yakınları da enkaz başında bir ses duymayı bekledi.

Birçok yurttaş başta saatler geçmesine rağmen kurtarma personel gelmediğini ve ekiplerin koordinasyon halinde hareket etmediğini söylüyor. Birçok ilde hala profesyonel anlamda arama-kurtarma çalışmaları başlamadı.

Çalışmaların aksadığı kentlerin başında Hatay geliyor.

Günün son saatlerinde Diken’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin bölgedeki son durumu şöyle anlattı: “Maalesef profesyonel arama kurtarma ekipleri henüz gelmedi. Şu saat oldu. Var olanlarda da kimisinin ekipmanı yok, enkaz aydınlatmaları hiç yok. Her taraf topal. Saat gece 4’ten beri ‘Ha geldi ha gelecek’ diye ekip bekliyoruz. Burada 300’ün üzerinde enkaz var. Neredeyse 1000’e yakın can kaybımız olduğu bilgisi geliyor. Bir o kadar da yaralımız var. Ama hala bu konuda bir organizasyon kurulamadı. Yemek, ısınma, battaniye, çadır, ped, çocuk bezi gibi zorunlu ihtiyaçlar yok, bulunamıyor. Arama kurtarma neredeyse başlamadı.”

Kahramanmaraş. (Reuters)

7 Şubat gece 3’te Hatay’a giden TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, şunları dile getirdi: “Havaalanı var, inemiyorsun. Yol var gidemiyorsun. Şehre giremiyorsun. Binlerce insan göçük altında. Yetkili yok. Otobandaki karı küremekten, yola tuz dökmekten bile aciz bir iktidarsınız. 20 saat oldu hala arama kurtarma çalışması başlatamadınız. Bu insanların katilisiniz.”

Hatay.

Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ne giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, durumu şöyle özetledi: “Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!”

Muharrem İnce: Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeyiz. Üzülerek söylüyorum ki burada asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok. Hiçbir şey yok burada!https://t.co/gh7dPHTX97 pic.twitter.com/sy7Mb64Hyx — Diken (@DikenComTr) February 6, 2023

Deprem bölgesinin etrafında yollar yoğun kar yağışından dolayı tıkanırken akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Elektriklerin kesildiği ve herhangi bir yardımın ulaşmadığı bölgedeki yurttaşlar hipotermi riskiyle karşı karşıya.

Deprem felaketinde ikinci güne girerken günün ilk ışıklarıyla yardımların ulaşması bekleniyor.