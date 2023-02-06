Hatay’da son durum: Profesyonel arama kurtarma hala yok, ilave doktor ve ilaç gerekli

AYŞEGÜL KASAP

Güneydoğu’da 7,7 büyüklüğündeki depremin üstünden 20 saat geçti. Hatay’da hala profesyonel anlamda arama-kurtarma çalışmaları başlamadı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin bölgedeki son durumu Diken’e anlattı: “Maalesef profesyonel arama kurtarma ekipleri henüz gelmedi. Şu saat oldu. Var olanlarda da kimisinin ekipmanı yok, enkaz aydınlatmaları hiç yok. 300’ün üzerinde enkaz var.”

CHP’li Şahin’in aktardığına göre yıkılan binalardan biri de Antakya merkezdeki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) binası. Göçük altında AFAD çalışanlarının olup olmadığı hakkında net bilgiyse henüz yok.

Fotoğraf: AA

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı.

Son güncellemeye göre en az 2 bin 379 kişi hayatını kaybetti. Diken gelişmeleri dakikası dakikasına aktarıyor…

Şahin sabah saatlerinden bu yana Hatay’a yardım çağrısı yapıyor. AFAD’ın ve yetkililerin gelmediği için birçok kez isyan etmişti.

Bölge için gün boyu değişen bir şey olmadı. Şahin arama kurtarma ekiplerini hala beklediğini söyledi: “Maalesef profesyonel arama kurtarma ekipleri henüz gelmedi. Şu saat oldu. Var olanlarda da kimisinin ekipmanı yok, enkaz aydınlatmaları hiç yok. Her taraf topal. Saat gece 4’ten beri ‘Ha geldi ha gelecek’ diye ekip bekliyoruz. Burada 300’ün üzerinde enkaz var. Neredeyse 1000’e yakın can kaybımız olduğu bilgisi geliyor. Bir o kadar da yaralımız var. Ama hala bu konuda bir organizasyon kurulamadı. Yemek, ısınma, battaniye, çadır, ped, çocuk bezi gibi zorunlu ihtiyaçlar yok, bulunamıyor. Arama kurtarma neredeyse başlamadı.”

‘Vatandaşlar sokakta’

Soğuk hava koşullarında barınma problemi hala devam ediyor: “Vatandaşlar şu anda sokakta, göcüklerin başındalar. Deprem gece olduğu için çoğu üstleri başları uygun olmadan dışarı çıktı. Buraya yardım gelmedi ama buradaki belediye başkanı milletvekilleri hepimiz dükkan açtırdık, bulabildiğimiz kadar ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ama yetmedi.“

Hastanelerde için de yardım gerekli olduğunu söyledi: “İlave doktor, ilave ilaç ve malzeme gelmesi lazım. Ambulansların artırılması lazım. Sağlık Bakanlığı’nın bunu biran önce göndermesi lazım. Zaten son zamanlarda hastanelerde ağrı kesici dahil, öksürük şurubu dahil hiçbir ilaca ulaşılamıyordu. Bu da üstüne tuz biber oldu. Şimdi hiç yok.”