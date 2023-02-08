Erdoğan, deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerine gidiyor. (AA)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde en az 5 bin 177 yıkıldı.

AA’nın haberine göre Erdoğan’ın ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine, ardından Pazarcık ilçesine gitmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın Hatay’da da inceleme yapması planlanıyor.