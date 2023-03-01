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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş maçında Ankaragücü taraftarına deplasman yasağı

Beşiktaş ile Ankaragücü arasında 5 Mart Pazar günü saat 19:00’da oynanacak karşılaşmaya Ankaragücü taraftarı alınmayacak.

Beşiktaş Ankaragücü
Fotoğraf: AA

Beşiktaş’ın maçla ilgili açıklamasında kararın valiliğe bağlı il güvenlik kurulu tarafından alındığı yazılarak şunlar dendi:


“Ankaragücü karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlarımız bilet satın alabilirler. 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren Ankaragücü logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

Ankaragücü karşılaşmasında misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olup Misafir tribünü koltukları Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacaktır.”

Ne olmuştu?

Fenerbahçe taraftarının 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atması gündem olmuştu. 27 Şubat’ta da İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ın tribünlerinden “Hükümet istifa” sloganı yükselmişti.

Aynı dakiklarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti. “Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Kayserispor ve Konyaspor başta olmak birçok kulüp sloganı kınamış ve stadyumda siyaset yapılmaması gerektiğini savunmuştu.

Son olarak da Kayserispor, Fenerbahçe taraftarının bu hafta sonu Kayseri’de oynanacak maça alınmaması için il güvenlik kuruluna başvurmuştu. Kurul da bunu kabul ederek Fenerbahçe taraftarının maça girişini yasaklamıştı.

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Akşam Postası / 1 Mart 2023

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