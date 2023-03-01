CHP’liler: Toplantıda ‘güçlü yardımcılık’ da konuşulacak

ALTAN SANCAR

Millet ittifakındaki altı parti yarın bir kez daha toplanacak. CHP kurmayları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘güçlü yardımcılık’ istediğini iddia etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunu diğer liderlerle de paylaştığı ve konunun masada gündeme geleceği belirtildi.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu millet ittifakı yarınki toplantıyla masanın ikinci turunu tamamlamış olacak.

Toplantının ana gündemi ortak aday ve milletvekili listeleri. Deprem sonrası olağanüstü toplantıda alınan kararlar hakkında atılan adımlar da değerlendirilecek. Seçim güvenliği ve seçmenlerin oy kullanabileceği ortamın nasıl yaratılacağına ilişkin konular da ele alınacak.

Görüşme trafiği

Toplantı öncesi liderler arasında ikili görüşmeler de devam ediyor. Özellikle adaylık için adı öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere masadaki liderlerle görüştü.

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin ardından CHP cephesinden “Sorun yok” mesajları verilirken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ‘pazarlık’ iddialarına kesin bir dille karşı çıktı. İki partiden yetkililer, ortak aday fikrinin kesinleştiğini, isim konusuna masada karar verileceğini belirtti.

Davutoğlu’yla da görüştü

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla da görüştü. Kaynaklar görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini, masadaki karar sürecine ‘katkı sağlayacağını’ söyledi.

Altılı masa toplantısında aday belirleme yönteminin konuşulacağı ve isimlerin de ele alınacağı biliniyor.

Gelecek Partisi’nden yetkililer, Kılıçdaroğlu’nun Akşener’in ardından diğer liderlerle görüşmesi için şöyle konuştu: “Tüm liderler görüşmeden önce diğer liderleri ararlar. Meral hanıma da bilgi verildi. O toplantıdan çıkan sonuçlar Kemal bey tarafından genel başkanımıza aktarıldı. Bir ilerleme olduğunu söylemek mümkün. Liderler hiçbir toplantı öncesi bu kadar görüşmemişti. Biz adaya karar verileceğini düşünüyoruz.”

CHP’nin tek adayı Kılıçdaroğlu

Genel başkanlarının adaylık için en güçlü isim olduğunu dile getiren CHP yetkilileriyse, adayın yarınki toplantıda belirlenmesine kesin gözüyle bakıyor.

Yetkililere göre ‘CHP’nin tek adayı Kılıçdaroğlu’ ve toplantıda bu konu dile getirilecek. Adayın açıklanması içinse YSK’nın seçim takvimine ilişkin kararının bekleneceği CHP’de öne çıkan görüş.

‘Koalisyon ruhu’

CHP’li yetkililer İYİ Parti Sözcüsü Zorlu eleştirse de, “Koalisyon ruhu” diyerek İYİ Parti’den gelen itirazların doğal olduğu görüşünü koruyor. Yetkililer “Koalisyonlarda bu tarz itiraz süreçleri olur, bunlar doğal” dedi.

Güçlü yardımcılık

Ana muhalefet partisi kurmayları, Akşener’in ‘güçlü yardımcılık’ istediği iddiasını da dile getirdi. Öyle ki bu konuda bir ilerleme olduğu ve Kılıçdaroğlu’nun bunu diğer liderlerle de paylaştığı ve masada gündeme geleceği belirtildi.

İYİ Parti kanadıysa ‘pazarlık’ iddialarına karşı set çekti. Akşener’le Kılıçdaroğlu’nun toplantısında adaylığın isim üzerinden değil, ortaklaşma ve uzlaşı arayışı üzerinden gündeme geldiği belirtildi.

Yarınki toplantıda adayın kesin konuşulacağını, karar verilip verilmeyeceğininse toplantının gidişatına bağlı olduğunu söylendi: “Karar gidişata bağlı, ancak kesinlikle konuşulacak. Karar çıkabilir çünkü yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Fakat bu da masaya gelecek isimlere bağlı. Lakin açıklama beklenmemeli, fakat kulislere elbette yansıyacaktır.”