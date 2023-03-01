Fahrettin Koca özür diledi, ‘reklam’ını kaldırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde çektiği propaganda filmi için özür diledi, videoyu yayından kaldırdı.

Görsel: Twitter

Çok sayıda yurttaş, depremde yıkılan hastaneleri ve enkaz altında can veren binlerce insanı anımsatarak iktidarın ‘propaganda‘ peşinde koşmasını eleştirmişti.

Bakan tepkiler üzerine bugün Twitter’dan videoyu kaldırdığını söyleyerek özür diledi: “1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün.”

1 dakika 53 saniye için özür dilerim.

İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2023

Söz konusu reklam filmi: