Şimdi reklamlar: Bakan Koca deprem bölgesinde ‘propaganda’ filmi çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde propaganda filmi çekti. Çok sayıda yurttaş, depremde yıkılan hastaneleri ve enkaz altında can veren binlerce insanı anımsatarak iktidarın ‘propaganda‘ peşinde koşmasını eleştirdi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde resmi açıklamaya göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. On binlerce yaralının tedavisi sürüyor.
Deprem öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle depremzedeler arasında hükümete öfke var.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yetersizliklerini kabul ederek depremzedelerden ‘helallik’ istemişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremin ilk günlerinden beri ‘Devlet nerede?’ diye soran yurttaşlara Twitter hesabı üzerinden yanıt niteliğinde bir video yayınladı.
Depremin üçüncü haftasında hala çadır bulamayan ve temiz suya erişemediği için hastalıklarla boğuşmak zorunda kalan depremzedelerin bulunduğu bölgede çekilen videoyu Koca, “Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var” diye paylaştı.
Çok sayıda kullanıcı Koca’ya, Hatay İskenderun Devlet Hastanesi’nin enkazında hayatını kaybeden sağlıkçıları hatırlattı.
“Devlet nerde diye soruyorduk, klip çekiyorlarmış” diyen yurttaşlar, Koca’nın propaganda filmi için çocukları kullanmasını da eleştirdi.