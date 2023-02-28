Şimdi reklamlar: Bakan Koca deprem bölgesinde ‘propaganda’ filmi çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde propaganda filmi çekti. Çok sayıda yurttaş, depremde yıkılan hastaneleri ve enkaz altında can veren binlerce insanı anımsatarak iktidarın ‘propaganda‘ peşinde koşmasını eleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkıcı depremlerde resmi açıklamaya göre 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti. On binlerce yaralının tedavisi sürüyor.

Deprem öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki organizasyon ve koordinasyon zaafları nedeniyle depremzedeler arasında hükümete öfke var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yetersizliklerini kabul ederek depremzedelerden ‘helallik’ istemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremin ilk günlerinden beri ‘Devlet nerede?’ diye soran yurttaşlara Twitter hesabı üzerinden yanıt niteliğinde bir video yayınladı.

Depremin üçüncü haftasında hala çadır bulamayan ve temiz suya erişemediği için hastalıklarla boğuşmak zorunda kalan depremzedelerin bulunduğu bölgede çekilen videoyu Koca, “Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var” diye paylaştı.

Çok sayıda kullanıcı Koca’ya, Hatay İskenderun Devlet Hastanesi’nin enkazında hayatını kaybeden sağlıkçıları hatırlattı.

“Devlet nerde diye soruyorduk, klip çekiyorlarmış” diyen yurttaşlar, Koca’nın propaganda filmi için çocukları kullanmasını da eleştirdi.

Yıkılan hastaneleri de koysaydınız klibinize! Çadırsız insanlara gitseydiniz. İlk iki gün enkaz altından yakınını iki ayağı kırıkken çıkaran eli beton kesiği içindeki Ahmet amcaya da bi yer verseydiniz!

SB’na bağlı hastanelerin deprem raporlarını bir gazeteci yayınlasa keşke! https://t.co/l0apxWQNwL — bilgesto ⛵️💙🌱🕊 (@bilgesto) February 28, 2023

2023 Yılı Bollywood Film Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayımız Sn. @drfahrettinkoca 📽️🍿🎬 https://t.co/pZMzvtPE5E — Güney Balcı (@gnyblcc) February 28, 2023

Halk can derdinde! Fahrettin piar peşinde! https://t.co/CZ4uL9Cqz6 — Veli Saçılık (@velisacilik) February 28, 2023

utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki siz https://t.co/mJYS8cmWOD — ay ışığında uluyan kurt (@kendimebenzerim) February 28, 2023

Depremde yıkılan hastaneyle ilgili de bir reklam filmi çekersiniz umarım sayın bakan. https://t.co/meWi8QYzFN — Nazlı Öztürk (@nzlozturk) February 28, 2023

Sayenizde artık atmayan en az 45.000 insan kalbi de var. pic.twitter.com/T6Sxtg4Qmw — Huseyin Korkmaz (@Huseyin21372944) February 28, 2023

Siyasal islam: ortalık yangın yeriyken güneşi arkaya alıp propaganda filmi çekmeyi gerektirir. — Umut Topuz (@ZaphodBeeee) February 28, 2023

Depremzdeler "nerede devlet" diye soruyordu.

Cevabını aldık. Klip çekiyorlarmış. https://t.co/Uhj56WFKNX — Özkan Öztaş (@ozkan_oztas) February 27, 2023

Sinopsis: “sürekli çocuklarla bakan beyin iletişimi olacak, hareket halinde şefkatli bir görüntü çizililecek. Sarılma, sevme yakın plan.”



Bunları çeken ajanslar da suç ortağı bu düzenin. Onlar da unutulmasın. https://t.co/n9uvzFG9Kt — Evren Barış Yavuz (@evrenbarisyavuz) February 28, 2023

Şov için harcanan kaynağa bak. Hiç utanmıyorlar. Çocuklar kumbaralarını bozduruyor dayanışma için bunlar piar çekiyorlar bizim vergilerimizle. https://t.co/HyhZNmEd7w — Ozan Çoban (@cobanozan) February 28, 2023

Klip çok güzel olmuş Fahrettin bey, albüm ne zaman inşallah? — Emine Un (@secularbiatch) February 27, 2023

Sn. Bakan, DEPREMDE HASTANE YIKILMAZ, YIKILAMAZ! Bu tür kliplerle tepkiyi artırmaktan başka sonuç elde edemezsiniz. Kim verecek yıkılan hastanelerin ve hastanelerde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının hesabını? https://t.co/fVK8Sp0Gvb — Levent Mazılıgüney (@AvLeventism) February 28, 2023

Reklam bence yaptığınız büyük fedakarlığı anlatmak için yetersiz kalmış. Kesinlikle filme dönüştürmelisiniz. — Ali Ucal (@alimamedov1905) February 27, 2023

Cannes film festivaline gönderin,distopik film ödülü alırsınız belki. — Matrix (@sedefates) February 28, 2023

Bu rejimde kimse hesap vermediği gibi bir de propaganda filmi çekiyor. Ben bunu içime sindiremiyorum. https://t.co/MjpHFg3qWF — Yenal Bilgici (@yenalbilgici) February 27, 2023

Vergilerim fenomen Fahrettin’e PR filmi olmuş. https://t.co/2yVoJXObdf — Jahrein (@jahreindota) February 28, 2023

Utanıp sıkılmadan, içinize sindirerek, aslında doğru zamanda hiç gidemediğiniz, gittiğinizde ise zaten onbinlerin ölmüş olduğu deprem bölgesinden, alt açıdan çekilmiş kadrajlarla, ağdalı müziklerle bir de propaganda filmi mi yaptırdınız? https://t.co/eARi8MXU9s — M. Kıvanç Önder (@KivancOnder) February 28, 2023