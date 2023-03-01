Phaselis talanı yargıya taşındı: ÇED almaya bile ‘tenezzül edilmemiş’

SERTAÇ ÇOMAK

Gönüllü yurttaşlar, Antalya’nın Kemer ilçesindeki arkeolojik SİT alanı Phaselis Antik Kenti’nde iki ayrı plaj inşaatı projesini yargıya taşıdı. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu olmayan proje, Beydağları Milli Park gelişme planı ve tabiat varlıklarını koruma ilke kararlarına da aykırı.

Fotoğraf: Facebook / Phaselis İnsiyatifi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti’nde iki ayrı plaj işletmesi için Safa inşaat şirketine ihale vermişti. Bölge, 1’inci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki koruma alanı içerisinde yer alıyor.

1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacak. Bir kısmı tarım arazisi niteliğindeki özel mülk olan arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.

Bakanlığın yapılaşmaya açtığı koylar, antik kentin kuzeyindeki Alacasu ve güneyindeki Bostanlık. Söz konusu iki koy Antalya’nın en dokunulmamış bölgelerinde yer alıyor.

Diken’e konuşan Phaselis’e Dokunma Hareketi sözcüsü Sühan Özsan, Alacasu’da inşaatın başladığını Bostanlı Koyu’ndaysa koordinat çalışmalarının yapıldığını anlattı: “Alacasu Koyu’nda yere dökülmüş betonlar duruyor. Kepçeyle bir kazı yapılmıyor ama arkeolojik sit alanında iki metre derinliğe kadar yer kazılmış. Yere perde beton dökmüşler ve şu an işçiler etrafına duvar örüyor. Bostanlık’ta da koordinat çalışmaları yapıldı. İdari binalar, depolar için koordinat çalışmaları yaptılar. Çubuklarını çaktılar. Yolu tahrip ederek açtılar.”

Alacasu Koyu’nda dökülen beton. (Fotoğraflar: Twitter)

İhale şartnamesine göre projenin 60 günde tamamlanması planlanıyor. Proje için geçen hafta sahaya inen iş makinelerinin ormanlık alanda yol açması ve ağaçları tahrip etmesi sonrası çıkan haberler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İdari dava açıldı

Projenin durdurulması için Kemer’in Tekirova ve Çamyuva semtlerinde yaşayan 14 yurttaş ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Antalya İdari Mahkemesi’nde iki ayrı dava açtı.

Phaselis’e Dokunma Hareketi’nden Erdal Elginöz’ün aktardığına göre açılan davalarda, projenin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün ilke kararlarına aykırı olduğu gerekçe gösterildi.

Ayrıca, projenin Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’na aykırı olduğu belirtildi. Plana göre söz konusu iki koy ‘yeni turizm işletmemesine açılmaması gereken hassas alan.’

Projeye dair herhangi bir ÇED raporu olmadığı da dava dilekçesine eklendi. Elginöz, 1’inci derece arkeolojik sit alanında ‘ÇED gerekli değildir’ raporunun bile yeterli olmayacağını söyledi.

Aynı zamanda Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde tek firmanın katıldığı ‘kişiye özel’ ihale ile ‘bakanlık oluru’nun iptali için de dava açıldı.

Eski bayındırlık ve iskan bakanı Zeki Ergezen’in akrabasının sahibi olduğu, kardeşi Ali Haydar Ergezen’in de yöneticisi olduğu Safa Restorasyon adlı şirket kamudan 12 yılda 34 ihale aldı.

Bakan, ‘Yapılaşma mümkün değil‘ demişti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özel bir firmaya 20 yıllığına kiralanan Cennet Koyu’ndaki yapılaşmaya karşı çıkarak, “Birinci derece arkeolojik sitlerde de yapılaşma mümkün değil. Biz gerekli uyarıları da yapıyoruz şu anda” demişti.

2015’te Phaselis’te iş insanı Fettah Tamince’ye ait Rixos Oteller Grubu’na tahsis edilen 180 dönümlük alandaki otel projesi iptal edilmişti.