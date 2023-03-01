SOL Parti eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

SOL Parti’nin Kadıköy’de düzenlemek istediği eyleme polis müdahale etti. Partinin İstanbul il başkanı Deniz Demirdöğen de aralarında bulunduğu 100’e yakın kişi gözaltına alındı.

Görsel: Twitter/SOL Parti

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 45 bin 89. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk gerekçesiyle yurttaşlar arasında hükümete karşı büyük öfke var.

SOL Parti de İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yürüyüş düzenlemek istedi.

Partinin saat 19:23’te Twitter’dan duyurduğuna göre, partinin Kadıköy ilçe binası ablukaya alındı.

Bundan 20 dakika sonra paylaşılan tweet’te de yürüyüşe polisin müdahale ettiği belirtiliyor.

Partinin aktardığına göre, SOL Parti İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen’in de aralarında bulunduğu 100’e yakın kişi gözaltına alındı.

Kadıköy’de 100’e yakın arkadaşımız gözaltında!

Bahariye Caddesi’nde #hükümetistifa sloganıyla desteğe devam ediyor

Siz gideceksiniz, biz bu memleketi yeniden kuracağız! pic.twitter.com/U66QTWfVbB — SOL Parti (@solpartibilgi) March 1, 2023

Üç gün önce de İstanbul’da Kızılay Kadıköy şubesine yürümek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri İstanbul il örgütü binasından çıkar çıkmaz polis tarafından dövülerek gözaltına alınmıştı.

Kızılay şubesine yürümek isteyen TİP’lilere polis müdahalesi: En az 40 gözaltı