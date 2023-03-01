Kandilli: Artçı depremler bir yıl içerisinde bitecek

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devam eden artçı depremlerin bir yıl içerisinde büyüklükleri ve sıklıkları azalarak biteceğini açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi’nin (AFAD) dünkü açıklamasından 6 Şubat’tan bu yana 11 bin 20 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtilmişti.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Doğan Kalafat, bu sarsıntılara dair “Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri ve sıklıkları azalarak bitecektir. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemlidir” dedi.

Beklenen Marmara depremine ilişkin 2001 yılında hazırladığı çalışmayı hatırlatarak öngörülerde bulunan Prof. Doğan Kalafat, şunları söyledi:

“Marmara’da Kuzey Anadolu fayının Kuzey Kolu üzerinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyebiliriz. Elbette bu depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil ama bölgedeki büyük depremlerin tekrarlanma periyotlarına bakarak istatistiksel tahminlerde bulunabiliriz. Bu istatistiksel veriler bize Marmara’da, 2030 yılına kadar yüzde 64, 2050 yılına kadar yüzde 75 ve 2090 yılına kadar yüzde 95 oranında büyük bir deprem yaşanacağını gösteriyor.”