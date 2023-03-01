Akşener’den Erdoğan’a ‘helalleşme’ dersi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bir Allah’ın kulunun bile sorumluluk alıp istifa etmediği yerde helallik istemek, yüce Allah’ın ‘Adil olun’ emrine apaçık isyandır” dedi.

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Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

27 Şubat’ta Adıyaman’a giden Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istemişti.

Depremler üzerinden neredeyse bir ay geçerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş üyeliğinden istifası dışında kimse istifa etmedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları söyledi:

* Bir cumhurbaşkanının vatandaşlarıyla helalleşmesi ancak makamın gereğini yapmakla olur. Ahlak ve erdemin gereği budur. Bir idarecinin vatandaşlarıyla helalleşmesi istifa ederek, hesap sorarak, sorumluları görevden alarak olur.

* Bunları yapmayıp üstüne de helallik istemek halkla ilişkiler kampanyasından başka bir şey değildir. Ayrıca cürmün ve haramın helalleşmesi de olmaz.

* Her gün ekranlarda gördüğümüz enkazlar aynı zamanda bu iktidarın suçlarının enkazıdır. Hükümetin başının cürümlerinin ve haramlarının enkazıdır.

* Bu ucube sistemin neden olduğu büyük yıkımın enkazıdır. Bir Allah’ın kulunun bile sorumluluk alıp istifa etmediği yerde helallik istemek, Yüce Allah’ın, ‘Adil olun’ emrine apaçık isyandır.

‘En azından gölge etmeyin’

* Madem millet başının çaresine bakmak zorunda en azından gölge etmeyin. Madem hiçbir işe yaramıyorsunuz o zaman bir zahmet istifa edin.

* Madem ülke yönetmekten acizsiniz bari milletin asabını daha fazla bozmayın. Al bayrağımız gibi kıymetli bildiğimiz Kızılay’ın sancağını daha fazla kirletmeyin.

* Her dönem gururumuz olan Kızılay’ı daha fazla lekelemeyin. Ahlaksız, şuursuz ve arsız yönetim anlayışınızla el attığınız her kurumumuzu delik deşik ettiniz.

* Bari Türk milletinin, ‘Vicdan Kalesi’ Kızılay’ın surlarında gedik açmayın.