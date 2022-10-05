Uzman hukukçu: ‘Sansür yasası’yla Twitter kapanabilir

İnsan hakları hukuku uzmanı avukat Kerem Altıparmak, Meclis’teki ‘sansür yasası’yla iktidarın sosyal medya şirketlerini ‘hizaya getirme’ çabasının sonuç verebileceğini ve Twitter’ın kapanabileceğini söyledi.

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AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e getirdiği ve sansürle sonuçlanacağı eleştirilerine neden olan 40 maddelik yasa tasarısı dün genel kurulun gündemine gelmiş ve ilk iki madde kabul edilmişti.

AKP ve MHP’nin cuma gecesine kadar yasalaştırmak istediği teklife muhalefet partileri önergeler vererek ve konuşmalar yaparak karşı çıkıyor.

Uzman hukukçu Altıparmak, yasa teklifinde dezenformasyon hükmü dışında ‘çok daha tehlikeli’ kısımlar bulunduğunu söyledi: ”Daha önce denenen ve başarılı olunamayan sosyal medya şirketlerini hizaya getirme çabası bu kez sonuç verebilir ve hatta Twitter kapanabilir”.

Sansür yasası ile ilgili olarak herkes büyük ölçüde dezenformasyon hükmüne takılmış durumda. Ama yasada çok daha tehlikeli hükümler var. Daha önce denenen ve başarılı olunamayan sosyal medya şirketlerini hizaya getirme çabası bu kez sonuç verebilir ve hatta Twitter kapanabilir. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) October 5, 2022

Teklifle birlikte göre sosyal ağ sağlayıcılarının, Bilgi Teknolojileri ve İletişim (BTK) başkanının ‘içerik çıkarma kararı’nı yerine getirmek zorunda kalacağını belirten Altıparmak, ”Ayrıca belirli suçlar bakımından (ki dezenformasyon suçu da dahil) savcılığın kimlik bilgi talebine cevap vermek zorunda. Bu talepler yerine gelmezse bant genişliği yüzde 90 daraltılacak” dedi.

Altıparmak, seçimlere Twitter olmadan girme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi: ”Öte yandan bazı durumlarda kolluğun dahi bilgi talep etme yetkisi var. Daha önceki düzenlemelerden farklı olarak ayrıca bu şirketler temsilcilerini Türkiye’de bulunduracaklar. Bu şirketlere yönelik çok ciddi para yaptırımları geliyor (Küresel cironun yüzde 3’üne kadar para cezası). Sonuç olarak eğer yasa geçerse, ya Twitter ve diğer sosyal medya şirketleri hükümet ne isterse yapacak ya da kapatılmayı göze alacak veya yasa çıkınca gereğini yapmayıp engellenecek. Seçime bu platform olmadan girme ihtimaliz hiç olmadığı kadar yüksek yani.”