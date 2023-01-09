TikTok’ta ülkücülerden ‘bıyıksız’ protesto…

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş cinayetine MHP kanadının sessiz kalmasına tepkiler sürüyor. Son olarak TikTok’ta MHP’liler, ülkücü ideolojiyle özdeşleşen hilal bıyıklarını kesmeye başladı.
MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ateş’in ölümüne MHP’nin sessiz kalması parti tabanında tepkilere neden olurken, çok sayıda üye istifa etmişti.
MHP’lilerin tepkisi, video içerik platformu TikTok’a da sıçradı. Ülkücü fikirle özdeşleşen hilal bıyıklı ülkücüler, kamera karşısına geçerek bıyıklarını kesti.
Ülkücüler, bıyıklarını kestikleri videoları ‘Dava Sinan Ateş ile toprağa gömülmüştür‘ notuyla paylaştı.