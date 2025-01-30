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Thodex vurguncusu için bir suçtan tahliye kararı

Kripto para borsası Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında ‘suç örgütü kurmak’ suçlamasından tahliye kararı verildi. Hükümlü Özer’in tutukluluğu sürecek.

Fotoğraf: AA

Dolandırıcılık skandalı sonrası Türkiye’den kaçan sonra Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalanmış, 20 Nisan 2023’te tutuklanmıştı.


Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Thodex’teki ‘dolandırıcılık’ davasını 7 Eylül 2023’te karara bağlamış, Özer’e ‘örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Bu yargılamadan kısa süre sonra yeni mağdurlar ortaya çıkmış, bunun üzerine Anadolu başsavcılığı, Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.

Bu davadaysa Özer’in ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile ‘örgüt kurma ve yönetme’ suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Habertürk‘ün haberine göre hakim karşısına çıkan Özer’in ‘suç örgütü kurmak’ suçlamasından tahliyesine karar verildi.

Ancak Özer hem hükümlü hem de bu davada hakkındaki diğer suçlamalar nedeniyle tutuklu kalmaya devam edecek.

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