‘Süper bulaştırıcı’ parti: En az 50 kişide Omicron tespit edildi

Norveçli yetkililer, ülkenin başkenti Oslo’da en az 50 kişiye corona virüsünün yeni varyantı Omicron’un bulaştığını açıkladı. Vakaların geçen hafta düzenlenen bir partiden kaynaklandığı belirtildi.

Geçen hafta ilk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına DSÖ ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Güney Afrika’nın ardından Avustralya, Belçika, Botsvana, Britanya, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda, ABD’nin aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü. Çok sayıda ülke Güney Afrika’dan gelen yolculara kısıtlama getirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘çok yüksek’ risk teşkil eden Omicron varyantının küresel ölçekte yayılma potansiyelinin fazla olduğunu açıklayarak ülkelere ‘hazırlıklı olun’ çağrısı yapmıştı.

Oslo’daki Omicron vakalarının geçen perşembe bir şirketin bir restoranda Noel kutlaması için verdiği partiyle ilintili olduğu ifade edilirken kentin yerel yönetimi vaka sayısının artmasının beklendiğine dikkat çekti.

Belediyenin açıklamasında, yetkililerin, parti sonrasında, ‘varyantın bulaşma yollarının’ izini sürdüğü vurgulandı.

Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü ise vakaların Oslo ve civardaki belediyelerde yaşadığını duyurdu.