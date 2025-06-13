İsrail saldırısı sürüyor: Tahran'da yeniden patlamalar

İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlamalar meydana geldi.

Fotoğraf: AA

İran medyasındaki görüntülere göre patlamalar Tahran’ın batısında meydana geldi.

Ne olmuştu?

İsrail bu sabah (13 Haziran) İran’a geniş çaplı hava harekatı başlattı. Başkent Tahran dahil birçok kent vuruldu. 20’si üst düzey komutan, altısı nükleer bilimci en az 78 kişi öldü.

Öldüğü resmen açıklananlar arasında İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve ülkenin en önemli askeri karargahı Hatam el Anbiya’nın komutanı Gülam Ali Reşid da var.

İsrail, saldırının hedefinde İran’ın nükleer programının bulunduğunu bildirdi.

İran misilleme olarak İsrail’e 100 kadar insansız hava aracı (İHA) gönderdi. İsrail, İHA’ların hava sahasına ulaşmadan imha edildiğini bildirdi.

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