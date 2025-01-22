DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'da

DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için ikinci kez İmralı Cezaevi’ne gitti.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan oluşan DEM Parti heyeti, Öcalan’la ilk görüşmeyi 27 Aralık’ta yapmıştı. Ardından Öcalan’ın “Sayın Bahçeli’nin ve sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” şeklindeki mesajı paylaşılmıştı.

Ardından Önder, Buldan ve yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Öcalan’ın talebi üzerine AKP ve MHP’nin de olduğu siyasi partilerle, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmişti.

17 Ocak’taysa ‘tüm görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiğini’ duyurulmuştu.

20 Ocak’ta ikinci kez Adalet Bakanlığı’na başvuran DEM Parti heyeti, bu sabah ikinci kez Öcalan’la görüşmek için İmralı Adası’na gitti.