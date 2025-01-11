MHP’den ‘barış’ mesajı: Herkes kazanır

MHP sosyal medyadan ‘barış’ mesajı paylaştı: “Herkes kazanır.”

Fotoğraf: AA

DEM Parti’nin 28 Aralık’ta PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmesiyle başlayan süreç devam ederken, MHP, X’ten “Barışla herkes kazanır” mesajını paylaştı.

Fotoğraflı paylaşımda Devlet Bahçeli, Türk bayrağı ve bir harita yer alıyor.,

Bahçeli partisinin 7 Ocak’taki grup toplantısında da ‘barış’ vurgulu bir konuşma yapmıştı: “Barış kapıları sonuna kadar açıldı. Kronik sorunlar çözülecek. Yıkmak kolay, yapmak zordur.

Yıkım heveslilerine karnımız toktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir.”

Fotoğraf: X / @MHP_Bilgi

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

DEM Parti ardından MHP ve AKP’nin de olduğu çok sayıda siyasi partiye ziyaretlerde bulunmuştu.