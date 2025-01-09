DEM Parti’den ‘Öcalan’ tepkisi: Herkesi ciddiyete davet ediyoruz

DEM Parti ‘sürecin magazinleştirilmeye çalışıldığını’ belirtti ve ekledi: “Sayın Öcalan’a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz.”

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DEM Parti’nin X‘teki açıklaması şöyle:

* DEM Parti İmralı Heyeti’nin sayın Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşme kamuoyunda iyimser bir hava oluşturdu. Çözüm ihtimalinin kendisi bile toplumda rahatlama yarattı, umutların yeşermesine neden oldu. Barış ve çözüm mücadelesinde yıllardır ağır bedeller ödeyen partimiz, sadece bu dönemin siyasi bir aktörü değil aynı zamanda emektarıdır. Dolayısıyla partimiz savaşa karşı barıştan yanadır, çözümsüzlüğe karşı çözüm üretendir. Hiç kimse bu gerçeği çarpıtamaz, farklı bir yere çekemez.

Bu vesileyle malum çevrelere bir kez daha hatırlatıyoruz:

* Israrla ve inatla partimizin ve siyasi aktörlerimizin yaptığı kimi siyasi değerlendirmeleri “Aman tehdit ediyorlar”, “Aman DEM Parti süreç karşıtıdır” diyerek oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den ‘süreç karşıtlığı’ çıkaramaz.

* Çözüm karşıtlarının kim ya da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bütün yapıcı yaklaşımlarına ve çabalarına rağmen partimize ve değerlerine hakaret edenler, her gün halkları tehdit edenler en büyük çözüm ve süreç karşıtıdır.

* Yalan, iftira ve çarpıtma konusunda Hitler zihniyetine ve Goebbels taktiklerine rahmet okutan, gazeteciliği emir erliği sanan ve ekranlarda savaşçılık oynayan yandaş kalemşörlerin yazdıklarını reddediyoruz.

* Süreci büyük bir fedakarlık ve kararlılıkla yürüten sayın Öcalan’a yaklaşım konusunda ilgili herkesi ciddiyete davet ediyoruz. Süreci yalan ve basit magazine indirgeyenlerin, bu konuda uydurulan yalanlara iman edip ısrarla dolaşıma sokanların amacı sayın Öcalan’ın ideolojik ve politik kimliğine saldırmaktır.

* Kimse kurnazca elindeki medya gücüne güvenerek ve her türlü algıyla şimdiden sorumluluktan kaçmanın hesabını yapmasın. Çözüm talep eden halkımız kesinlikle bu ucuzluklara prim vermeyecektir.

* Bu topraklara demokratik çözüm ve onurlu barış mutlaka gelecektir. DEM Parti bu kesimlerin olası bir çözüm ihtimalini zehirlemesine asla izin vermeyecektir. Partimiz her zamankinden daha hassas ve duyarlı yaklaşarak bu sürecin bütün sorumluluğunu omuzlamaya devam edecektir.

* Partimiz ilgili bütün çevreleri de aynı duyarlılıkla hareket etmeye, tehdit ve şantaj dilini terk etmeye davet ediyor.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

DEM Parti ardından MHP ve AKP’nin de olduğu çok sayıda siyasi partiye ziyaretlerde bulunmuştu.