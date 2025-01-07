AKP’ye göre ‘çözüm süreci değil’: ‘Bambaşka gelişmelere yol açacak’

DEM Parti heyetiyle görüşen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, PKK lideri Abdullah Öcalan’a af iddialarını yalanladı ve ekledi: “Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok.”

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Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler’in sorulara yanıtları şöyle:

‘DEM heyetiyle mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduk’

* (DEM Parti heyetiyle dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?) Ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanım yok. DEM heyetiyle karşılıklı güven ilişkisi içinde, mahremiyeti olan bir görüş alışverişinde bulunduk.

‘Heyetimizi cumhurbaşkanımız belirledi’

* DEM Parti’den randevu talebi geldiğinde Sayın cumhurbaşkanımıza ilettik. Heyetimizi kendisi belirledi. Görüşmeye ilişkin bir ön bilgi verdik Sayın cumhurbaşkanımıza. Görüşmemizin içeriğine ilişkin detayları da arz edeceğiz.

‘Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor’

* Türkiye’nin en önemli meselesi haline gelmiş konunun çözülmesi ve sonuçlandırılması noktasında iyi bir ortam var. Hava çok iyi, olumlu bir zeminde yürüyor. Herkesin iyi niyetle sürece katkı sağlama çabasını görüyoruz. Dün dinlediğimiz arkadaşlarda bu samimi olumlu havaya katkı sağlama adına niyetlerinin devam ettiğini görüyoruz.

‘Bölgemizin riskleri bu sorunun çözülmesi noktasında herkese bir yol gösteriyor’

* Hedef sayın cumhurbaşkanımızın da açıklamalarında olduğu gibi 2025 itibariyle Türkiye’nin yıllardır başında büyük bir bela, sorun olarak duran bu meselenin çözülmesi. Türkiye’nin normalleşmesi adına çok önemli bir çaba olarak görüyoruz.

* Bölgemizin riskleri de bu sorunun çözülmesi noktasında herkese bir yol gösteriyor. Önümüze çıkacak bölgesel sorunlarda, iç ve toplumsal barışını sağlamış, yıllardır sorun olarak gözüken bu meselenin çözülmesi Türkiye’nin gücü ve kararlılığı noktasında ciddi katkı sağlayacaktır. Ben olumlu bir atmosfer görüyorum. İnşallah sonucu da olumlu olur, hayırla neticelenir.

‘Adını şimdiden koyamayız ama süreç bambaşka gelişmelere yol açacaktır’

(Bu süreçte Meclisten tam olarak ne isteniyor. Meclisten bir şey isteniyor da bunun karşılığında silah mı bırakılacak?) Meclisimiz siyasi parti grubu olan veya grubu olmayan partilere baktığımızda en yüksek temsilin sağlandığı bir yer. Bilgilendirmelerin ve görüş alışverişlerinin olması kıymetli. Önümüzdeki süreç hiç ummadığımız, bambaşka gelişmelere yol açacaktır. Bu görülüyor ama bunun adını şimdiden koyamayız. Önümüzdeki aylarda buna benzer hiç ummadığımız çerçevede birçok gelişmenin olacağını düşünüyoruz. Bunun işaretleri geliyor ama şöyledir, böyledir diye tarif etme imkanım yok.

* Bizim de bu konularda hazırlıklı olmamız lazım. Bugüne kadar ayak bağı olan, bize büyük sıkıntılar meydana getirmiş olayların da bir şekilde çözülüyor olması önemli. Türkiye’nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir. Bu yönüyle de toplumsal temsilin sağlandığı en önemli yer Meclis’tir. Meclis’teki siyasi parti gruplarının, genel başkanların doğrudan bilgilendiriliyor olması, onların da tepkilerinin alınıyor olması çok kıymetli bir şeydir.

‘Genel af gündemimizde yok’

(Sürece ilişkin genel af çıkacağı, terörist başı Öcalan’a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?) Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok.

‘Bu bir çözüm süreci değil, benzerliği de yok’

(Şu an başlayan süreci çözüm süreci ile kıyasladığınızda daha mı olumlu buluyorsunuz?) Bu bir çözüm süreci değil. Benzerliği de yok. O günün şartlarını, özelliğini bugüne taşıdığımızda benzer hiçbir durum yok.

Erdoğan’ın adaylığı

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı gelecek seçimde yeniden seçtirmek için DEM Parti’yle masaya oturduğunuz yönünde iddialar var. Sayın cumhurbaşkanının adaylığı konusu ve bu konuyla ilgili anayasa değişikliği var mı? Bu süreç buna bağlı mı?) Hiç bağlı değil. Yani buna bağlamak doğru değil. Ülkemizin geleceğine dair çok önemli meseleleri alıp illa bir şeye bağlamak. Ben doğru bulmuyorum bunu.