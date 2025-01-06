Hatimoğulları’ndan ‘Gazze’ açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ‘Gazze’ benzetmesinin çarpıtıldığını savundu.

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Hatimoğulları dün Diyarbakır’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ın DEM Parti heyetiyle görüşmesiyle başlayan yeni sürece ilişkin “Tarihsel bir kırılma anından geçmekteyiz. Ya pozitif yönde kırılmalar yaşanacak barışı inşa edeceğiz; ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer Gazze olacak” demişti.

‘Tehditle ilgili en ufak ilgisi yok’

Sosyal medyada çokça tartışılıp gündem olan bu sözler sonrası Hatimoğulları yazılı açıklama yaptı ve açıklamasının ‘çarpıtıldığını’ belirtti:

* Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum: Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta.

* Dün Diyarbakır’da yaptığım bir konuşmada söylediğim sözler, kimi medya organlarında ve sosyal medya mecralarında çarpıtılmış, anlamından uzaklaştırılarak ‘tehdit’ amaçlı kullandığım iddia edilmiştir. Bu tanım ve yaklaşım ile söylediklerimin en ufak bir ilgisi yoktur.

‘Sorumlu ve özenli yaklaşıyoruz’

* Bu kadar kritik ve önemli bir dönemde tam anlamıyla sorumlu ve özenli yaklaştığımızın bilinmesi gerekir. Bugün olması gereken, hem Türkiye sınırları içinde hem de Ortadoğu’da Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün sağlanmasıdır.

‘Barışçı çözüm her türlü yıkımdan kaçınmanın tek yolu’

* Sadece yerel değil aynı zamanda bölgesel bir mesele olan Kürt sorununun çözümü için parti olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu her konuşmamızda belirtiyoruz. Barışçı çözüm her türlü yıkımdan da kaçınmanın tek yoludur. Vurgulamak istediğim de bu konudur.

‘Tehdit diliyle herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini biliyoruz’

* Böyle bir dönemde tepki veya tehdit dili ile herhangi bir çözüm elde edilemeyeceğini tecrübelerle bilen bir partiyiz. Esas meselemiz, en sağlıklı şekilde barışçı ve demokratik çözümün gerçekleşmesi için adımlar atılmasıdır. Kamuoyuna saygılarımla sunarım.