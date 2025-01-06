DEM Parti-Gelecek görüşmesi: ‘Kapsamlı açıklama Demirtaş’ı ziyaretten sonra’

PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder “Kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey’i de ziyaret ettikten sonra yapacağız” dedi.

Fotoğraf: DEM Parti

Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınarak kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla görüştü.

Davutoğlu’na Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Bursa Milletvekili Kani Torun ve Diyarbakır il başkanı Aydın Altaç’la genel başkan tardımcısı Alaattin Fırat eşlik etti.

Önder: Kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey’i de ziyaret ettikten sonra yapacağız

Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklama yapan Önder, şöyle dedi:

“Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca’yla görüştük.

Biraz eski tecrübeleri paylaştık. Bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Biz kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey’i de ziyaret ettikten sonra yapacağız.”

‘Açıklama bağlamında koparıldı, yaklaşımımız barış sürecini bir felaketle tarif etmek değil’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları dün “Tarihsel bir kırılma anından geçmekteyiz. Ya pozitif yönde kırılmalar yaşanacak barışı inşa edeceğiz; ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek, her yer Gazze olacak” demişti.

Gazeteciler bu açıklamayı sordu, Önder şu yanıtı verdi: “O açıklama bağlamından koparılmış bir açıklamadır. Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif etmek değil barış sürecini. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Hep bu ülkeye getireceği bereketle, rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu açıklamaları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin, ricamız budur.”

Davutoğlu: Suriye ve Irak’taki gelişmeleri de gözden geçirdik

Davutoğlu’ysa şöyle konuştu:

“Çok samimi bir istişare oldu. Geçmişte yaşananlardan nasıl dersler çıkarılması gerektiğini konuştuk. Çok önemli bir süreçten geçiliyor.

Benim tavsiyem bu dönemde soğuk kanlı bir şekilde, kamu düzenine saygı göstererek, derin tarih bilgimizden hareketle geleceğin güçlü Türkiye’sini inşa etmektir.

Suriye ve Irak’taki gelişmeleri de gözden geçirdik.”

DEM Parti heyeti, bugün AKP ve Saadet Partisi’yle de görüşecek.

DEM Parti’nin AKP’ye yapacağı ziyarette AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olmayacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”