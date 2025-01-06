DEM Parti’yle AKP arasında ‘olumlu sohbet’

PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme sonrası DEM Parti ve AKP heyetleriyle bir araya geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler görüşmeyi ‘olumlu sohbet’ diye niteledi.

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Öcalan’la görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınarak kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Meclis’teki görüşmelerine AKP’yle devam etti.

Güler, genel başkan vekili Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik ve grup başkanvekili Özlem Zengin’den oluşan AKP heyeti, DEM Partilileri kapıda karşıladı.

‘Olumlu bir şekilde sohbet ettik’

1 saat 20 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Güler “Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır” dedi. DEM Parti heyetindense açıklama yapılmadı.

‘Süreç iyi, fena değil’

Öte yandan DEM Parti heyetine AKP grubuna giderken “Süreç nasıl gidiyor?” diye soruldu. Buldan “İyi, fena değil” diye yanıt verdi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”