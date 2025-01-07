DEM Parti-CHP görüşmesi: ‘Barış borcundan kaçamayız’

DEM Parti ve CHP heyetleri, PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmesi sonrası bir araya geldi.

CHP lider Özgür Özel ‘tüm partileri kapsayan komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: @DEMGenelMerkezi / X

İmralı Cezaevi’nde Öcalan’la görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile görevden alınarak yerine kayyım atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet, siyasi parti ziyaretlerine CHP’yle devam etti.

Özel’in Meclis’teki makamında yapılan görüşmeye CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.

Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Özel: Komisyon çalışmasına ihtiyaç var

Ardından açıklama yapan Özel, şöyle konuştu:

* Kendilerini dinledik ve içinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak, ilk baştan beri, Türkiye’nin 50 yıllık sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma katkı sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası için beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik.

* Bizim tarihsel tutarlılığımız bu sürecin Meclis öncülüğünde ve denetiminde ilerlemesi gerektiğidir. Herhangi bir şüphemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis’te tüm partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Toplumsal mutabakatın önde olduğunu ifade ettik. Şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan, duyguları göz önüne alınarak, sözlerini söyleyebilecek mekanizmaların oluşturulmasını ifade ettik.

* Barışa yönelik atılacak adımlarda pazarlık olmaksızın herkesin gelecek umutlarını yükseltmek, akan gözyaşlarını ve kanı durdurmak için ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Bundan sonraki adımların demokratik ve hukuki alanda olmasını önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye’nin kaybetmesini önleyip yarınlara umutla bakabilmek.

‘Anayasa değişikliği ihtimali dışlayan mutabakat’

* Ayrıca toplumun da acaba bir takım siyasi çıkar ilişkileri mi var, bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır gibi bir noktada da bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını, Türkiye’nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz.”

Önder: Endişe ve itirazlar desteklerden daha anlamlı

Önder’se şunları dedi:

* Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Önerileri, katkıları ve endişeleri dinledik. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen destekler kadar anlamlı.

* Bu dar bir kesimin siyasi manevrası değil, toplumun geleceğini ilgilendirdiği için hepsi için çare ve çözüm bulmak zorundayız. Evlatlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız.”

Öcalan: Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım

