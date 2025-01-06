DEM Parti’den Saadet’e ‘önemli bilgilendirmeler’

PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşme sonrası DEM Parti heyeti günün üçüncü ve son ziyaretini Saadet Partisi’ne (SP) yaptı.

Fotoğraf: @DEMGenelMerkezi / X

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede DEM Parti’den İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınarak şerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, SP’den ise genel başkan Mahmut Arıkan, grup başkan vekili Bülent Kaya ve siyasi işler başkanı Mesut Doğan yer aldı.

‘Barışı tesis edeceğiz’

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından Önder şu açıklama yaptı:

* Büyük bir hüsnükabulle bizi kabul ettiler. Önerilerini, uyarılarını, tavsiyelerini aldık. Dediğimiz gibi sürecin sonunda geniş kapsamlı açıklama yapacağız. Huzurlarınızda tekrar bu kabulleri için teşekkür ediyoruz.

* İnşallah bu ülkenin barışı ve kardeşliğinden önemli hiçbir şey yoktur. Bunu tesis edeceğiz ve el birliğiyle yapacağız. Bütün fertlerimizle birlikte yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz.

‘Önemli bilgilendirmelerde bulundular’

Arıkan’sa şöyle konuştu:

* Heyetin bu ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Önemli bir süreç yaşıyoruz. Hem süreçle alakalı katkılarımızı hem de kaygılarımızı kıymetli heyetle paylaştık.

* Onlar önemli bilgilendirmelerde bulundular. Biz bu bilgilendirmeleri yetkili kurullarımızla görüşeceğiz. Yakın bir zamanda sürece katkı anlamında kendilerine destek olmaya çalışacağız.

DEM Parti ziyaretlerine yarın 13:30’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la, 15:30’daysa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la devam edecek.