DEM Parti ile DEVA görüştü: Erdoğan’a çağrı

DEM Parti heyetiyle görüşen DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı: “Durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir.”

Fotoğraf: @DEMGenelMerkezi / X

İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’la görevden alınarak yerine kayyım atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet, siyasi parti ziyaretlerine DEVA Partisi’yle devam etti.

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede Babacan’a yanı sıra yardımcıları Sadullah Ergin, Mehmet Emin Ekmen, İbrahim Çanakçı ve Ali İhsan Merdanoğlu eşlik etti.

Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı.

‘Erdoğan’ın durduğu noktayı bir an önce netleştirmesi gerekir‘

Babacan açıklamasında Erdoğan’a çağrı yaptı:

* Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. Bu temel ilkelerle hareket edilmesi her zaman amaca ulaşmayı kolaylaştırır. 1 Ekim’den bu yana ülkemizde yeni bir iklim var.

* Biz bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların çözüm gayretinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çözüm amacıyla atılacak her bir samimi adımın arkasında oluruz. Bu süreçte hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsiyoruz.

* Bugüne kadar sayın Erdoğan’ın bu konunun neresinde durduğunu açık olarak görmüş değiliz. Evet, Meclis çok önemli bir zemindir, ancak şu anki yönetim sistemini göz önüne aldığımızda sayın Erdoğan’ın kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir.”

‘Şerhleri bizim için altın kıymetinde’

Ardından konuşan Sırrı Süreyya Önder’se şunları dedi:

* Büyük bir hüsnü kabul gördük. Çok kıymetli istişarelerde bulunduk. Kıymetli soruları oldu, açık kalplilikle şu ana kadar olagelen şeyleri aktardık. Bu paylaşımımız süreç boyunca aynı şekilde devam edecek. Her bir önerileri, şerhleri bizim için altın kıymetindedir. Daha kapsamlı bir açıklama yapacağız.

* (Ahmet Türk’ün İmralı heyetine katılacak mı?) Kesinleşmiş bir şey yok ama Ahmet abi heyetimizdedir, İmralı kısmına katılacaktır ama ne zaman olur onu bilemiyoruz.

‘Demirtaş’la görüşme muhtemelen bu hafta için’

* (Selahattin Demirtaş’la görüşme ne zaman?) Bu görüşme trafiğinin cevaz verdiği ilk fırsatta. Muhtemelen bu hafta içi.

DEM Parti heyeti bugüne kadar MHP, AKP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ve CHP’yle görüşmüştü. Heyet bugün bir de Yeniden Refah Partisi’yle görüşecek.