İmralı heyetinin Demirtaş’ı ziyaret tarihi netleşti

DEM Parti heyeti, hafta sonu eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.
İmralı Cezaevi’nde 28 Aralık’ta PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Meclis’teki partilerin genel başkanlarıyla görüşmelerini tamamladı.
Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre heyet, 11 Ocak’ta Edirne Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş’ı, 12 Ocak’taysa Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.
DEM Parti görüşme saatlerinin netleştikten sonra paylaşılacağını açıkladı.