Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmralı heyetinin Demirtaş’ı ziyaret tarihi netleşti

DEM Parti heyeti, hafta sonu eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

Fotoğraf: AA

İmralı Cezaevi’nde 28 Aralık’ta PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Meclis’teki partilerin genel başkanlarıyla görüşmelerini tamamladı.


Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre heyet, 11 Ocak’ta Edirne Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş’ı, 12 Ocak’taysa Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek.

DEM Parti görüşme saatlerinin netleştikten sonra paylaşılacağını açıkladı.

DEM Parti ile DEVA görüştü: Erdoğan’a çağrı

AKP’ye göre ‘çözüm süreci değil’: ‘Bambaşka gelişmelere yol açacak’

DEM Parti-CHP görüşmesi: ‘Barış borcundan kaçamayız’

Bahçeli: Yeni yüzyıl barışın yüzyılı olacak

DEM Parti’den Saadet’e ‘önemli bilgilendirmeler’
DEM Parti’yle AKP arasında ‘olumlu sohbet’

Hatimoğulları’ndan ‘Gazze’ açıklaması: Sözlerim çarpıtıldı

DEM Parti-Gelecek görüşmesi: ‘Kapsamlı açıklama Demirtaş’ı ziyaretten sonra’

Bahçeli’den Öcalan açıklaması: Hayırlı bir başlangıç

DEM Partili iki vekil Öcalan’la görüştü

Sırrı Süreyya Önder ‘çok daha umutlu’

Öcalan: Pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım

SON HABERLER