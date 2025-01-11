Öcalan’a ‘beyefendi’ diyen MHP’li vekil: Dilim sürçtü

PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘beyefendi’ diye hitap eden MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın ‘dili sürçmüş’: “Bizim için terörist başıdır.”

Fotoğraf: AA

Kentte yayın yapan Afyon Postası’nın X‘te yayınladığı görüntülere göre MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programında konuşan Taytak, Öcalan’dan ‘beyefendi’ diye söz ederek şöyle konuştu:

“Biz istiyoruz ki bu ülkeye şehit gelmesin bu ülkede kan akmasın, hiçbir ananın gözünden yaş akmasın. Bunun ötesinde MHP’nin başka bir anlayışı söz konusu değil.

Sayın genel başkanımız elini taşın altına koydu, ‘Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım’ dedi. Bundan dolayı oyumuz yükselir mi diye düşünmüyoruz. Biz güçlü bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye olması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz.

Bir an önce de Kürt kardeşlerimizden ayrı olmadığımızı onların acılarına ortak olduğumuzu ama teröristlerle PKK’yla YPG’yle problemimiz olduğunu ifade ettik. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz Abdullah Öcalan beyefendi de açıklamasını yapacak.”

Ardından oturan ve eline mikrofon alan Taytak ‘dilinin sürçtüğünü’ belirtti ve şöyle dedi: “Oradaki bir hanımefendiye hitap ederken ya da beyefendiden bahsederken ‘beyefendi’ diye hitap edilir. Orada dilim sürçtü. bizim için Abdullah Öcalan terörist başıdır.”

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de Meclis’te Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse ‘umut hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Öcalan’la görüşmek için başvuruda bulunmuş, 28 Aralık’ta Buldan ve Önder, Öcalan’la görüşmüştü.

DEM Parti görüşme sonrası Öcalan’ın “Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” mesajını paylaşılmıştı.

Bahçeli’yse mesajı şöyle değerlendirmişti: “Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur.

Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

DEM Parti ardından MHP ve AKP’nin de olduğu çok sayıda siyasi partiye ziyaretlerde bulunmuştu.