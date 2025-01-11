İmralı heyeti, Demirtaş’la görüştü: Şüphelenecek bir şey yok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret eden DEM Parti İmralı heyeti açıklama yaptı: “Gelişmekte olan sürece katkı ve desteği tam.”

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İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi’nde eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yla bir araya geldi.

DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’le yerine kayyım atanan Mardin büyükşehir belediye eş başkanı Ahmet Türk’te oluşan heyetin görüşmesi yaklaşık üç saat sürdü.

Ardından Önder şu açıklamaları yaptı:

‘Gelişmekte olan sürece destekleri tam’

* Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yla görüştük. Sağlıklarını ve morallerini çok iyi olduğunu gördük. Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler. Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya hesabından da geniş bir açıklama yapılacak.

‘Şüphelenecek bir şey yok’

* Özellikle televizyonlarda bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var. “Daha ne geziyorlar” şeklinde serzenişler var. Bunlara gerek yok. Bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil. Uğrunda nitelikli bir emek, çaba, mümkün olan en geniş katılımı sağlamakla uğraşıyoruz. Onun için arkadaşların süreçten şüphelenecek bir tutum içine girmelerini gerektirecek bir şey yok.

‘Bu fırsatı kaçırırsak 72 taraf müdahil olacak’

* Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu sürece müdahil olacak. Var gücümüzle heyetimiz, partimiz, dostlarımız, aydın, sanatçı, sürece destek veren bütün kardeşlerimiz ilk defa böyle bir geniş paydada buluştuk. Televizyonlardaki arkadaşlardan da bu duyarlılığı bekliyoruz. Yarın Figen Yüksekdağ’ı Kandıra’da ziyaret ettikten sonra geniş bir açıklama yapacağız.

‘Şu an için kurmaya çalıştığımız barış’

* Barışın kaybedeni olmaz, bu kazananı olan bir süreç değildir herkes kazanır. Kaybedeni de yoktur. Kamuoyunda sıklıklar çözüm ve barış kavramları birbirine karıştırılıyor. Bu doğru değil. Barış bir sarılmayla bile oluşturulacak bir şeydir. Çözüm demokratik bir mücadele ve uzun soluklu bir iştir. Sorunun alanlarıyla ilgili bunun uzunluğu, derinliği değişir. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır. Bunun için herkesten desteklerini bekliyoruz. Kamuoyundan gizlediğimiz ya da gizleyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını bütün açık kalpliliğimizle söylüyoruz. Yüreğimiz elimizde barış için geziyoruz.

Önder, Öcalan’la ikinci görüşmenin tarihine ilişkin soruya “Şimdilik belli değil ama çok uzayacağını düşünmüyoruz” yanıtını verdi.

Türk: Çabamız barış için

Türk’se şu açıklamayı yaptı: “Bizim çabamız barış için. İnanıyorum ki Türk’ün Kürt’e Kürt’ün de Türk’e ihtiyacı var. Temennimiz Türkiye’nin Ortadoğu’da demokrasiyi inşa edeceği bir noktaya gelmesidir.”

Heyet yarın 13.00’teyse Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’la görüşecek.



