Erdoğan, Diyarbakır’da: Son dönemdeki çabaların tek amacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da ‘son dönemdeki çabaların tek amacı’ olduğunu söyledi ve ekledi: “Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir.”

Fotoğraf: AA

PKK lideri Abdullah Öcalan ve DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeyle başlayan sürece dair konuşan Erdoğan ‘hala taze olan Türk-Kürt kardeşliğinin İslam ve kader kardeşliği’ olduğunu söyledi.

‘Suriye’de Kürtlerin de kazandığını’ belirten Erdoğan açıklamaları özetle şöyle:

‘ Artık yeni şeyler söyleme vakti’

* Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık “Dur” deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Binlerce şehit verdik. Terör örgütü tarafından gasp edilerek ve kandırılarak dağa çıkartılan bölge insanımızın on binlerce evladı hayatını kaybetti. Milyonlarca insanımız ata yurdundan, köyünden ayrılıp başka şehirlere gitmek zorunda kaldı. Demokrasimiz terör aracılığıyla yönlendirilmiş, yıpratılmış, hak ettiği seviyeye gelmesi engellenmiştir.

‘Önemli bir fırsat penceresi açıldı’

* Hükümetlerimiz döneminde terörle sadece güvenlik araçlarıyla mücadele etmedik. Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatifler aldık. Elbette hainlerin hepsini açtıkları çukura gömdük. Terörle mücadeledeki tavizsiz çalışmalarımız sayesinde terör örgütü sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor. Terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz.

‘Tek amacı var’

Son dönemde gerçekleşen çabanın tek amacı vardır terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların bırakılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla Türkiye partisi olamayan partiye bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi. Yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır. Bu sadece büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birinin devreden çıkarılmasıdır. Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir.

‘Bizi Kürt, Türk diye değil bizden sizden diye ayırdılar’

* Bu ülkede belli bir dönem hepimiz baskı, zulüm, ayrımcılık gördük. Bizi Kürt, Türk, Alevi, Sünni diye ayırmadılar, bizden, sizden diye ayırdılar.

‘ Bunların maskesi Suriye’de bir kez daha düştü’

* Bunların maskesi Suriye’de bir kez daha düştü. Bunların derdi başka. Bunlara hep birlikte karşı çıkacağız. Terör perdesini yırtıp atacağız. Tarih boyunca olduğu gibi tekrar muhabbetle, kardeşlikle kucaklaşacağız. Bu memleket, bu vatan, bu bayrak, bu devlet bizim. Geçmişimiz ortak, geleceği de birlikte inşa edeceğiz.

‘Selahaddin Eyyubi’nin evlatlarını kimse siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz’

* Selahaddin Eyyubi’nin evlatlarını hiç kimse siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz. Kürt ile Türk’ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt’ün düşmanıdır hem Türk’ün düşmanıdır, en çok da Müslümanın düşmanıdır. Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, dayatmalara eyvallah demek yok. Sadece ülke içinde değil, dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var.

‘Suriye’de Kürtler de kazandı’

* Bu CHP bize “Ne işiniz var Suriye’de” dedi. Türkiye’ye sığınmış malumları geri göndermek istemediler mi? Suriye’de sadece Türkmenler ve Araplar mı kazandı, hayır Kürtler de kazandı. Kimliği, tapusu, pasaportu yoktu. Şimdi hepsi teslim edilecek. Bu zaferin karatılmasına, terörle kirletilmesine, emperyalist güçler tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Diyarbakır’dan terör örgütleriyle arasına mesafe koymasını bekliyoruz.