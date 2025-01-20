DEM Parti ikinci İmralı başvurusunu yaptı

DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için ikinci başvurusunu yaptı.

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DEM Parti heyetin Adalet Bakanlığı’na başvuruyu yazılı olarak yaptığını açıkladı.

NTV‘nin haberine göre başvuruda hangi isimlerin yer aldığı bilinmiyor.

DEM Parti, Öcalan’la ilk görüşmeyi 27 Aralık’ta yapmış, ardından Öcalan’ın “Sayın Bahçeli’nin ve sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” mesajı paylaşılmıştı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, AKP ve MHP’nin de olduğu siyasi partilerle, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmişti.

Heyet 17 Ocak’taysa ‘tüm görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiğini’ duyurmuştu.



