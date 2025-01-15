Erdoğan'dan Özel'e 'kırmızı kart' tebriği: Dumura uğradık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘kırmızı kart’ gösteren CHP lideri Özgür Özel’i tebrik etti: “Bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık.”

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Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, PKK lider Abdullah Öcalan’la DEM Parti heyetinin görüşmesiyle başlayan süreç için ‘AKP’lilere talimat verdiğini’ belirtti ve şöyle devam etti:

“Şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da adımları atarsa kazanan Türk’üyle, Kürt’üyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse o zaman biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz.”

Erdoğan özetle şöyle konuştu:

‘Kıskananlar oluyor’

* Biz milletiyle birlikte yol yürüyen bir partiyiz. Milletin rotasından hiç ayrılmadık. Milletin kadim değerlerinden asla kopmadık. Bütün vatandaşlarımıza kalbimizin kapılarını açtık. Bu sevdayı kıskananlar oluyor. Rabbim nazarlardan saklasın. Biz siyasete yeni bir üslup ve bakış açısı kazandırdık.

‘En büyük baş ağrımız enflasyon’

* En büyük baş ağrımız enflasyonla mücadeleye verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Düşüşün başladığını görüyoruz. Haziranda girdiğimiz dezenflasyon devam ediyor. Kararlı duruşumuzu bozmayıp 85 milyon hep birlikte kazanacağız.

‘IMF kapılarımızı çaldı, ‘Sizden borç almayacağız’ deyip kapıyı kapattık’

* 22 yılda nice zorluğun üstesinden geldik. Herkes “Yandık, bittik” derken, biz “Bu kriz Türkiye’yi teğet geçecek” dedik, haklı çıktık. IMF borcunun ödenmesinden tek haneli enflasyona kadar imkansız görünen pek çok ekonomik başarıya imza attık. IMF kapılarımızı çaldı, “Sizden bir daha borç almayacağız” diyerek kapıyı kapattık. illetim kalbini ferah tutsun. Ne yapıyorsak akılla ve incelikli bir stratejiyle yapıyoruz. Türkiye emin ve ehil kadrolarla güven içinde. Türkiye Cumhur İttifakı’yla menzile mutlaka varacak.

Özel’e ‘kırmızı kart’ tepkisi: Ya sen o işlerden anlamazsın

* Suriye meselesinde öyle ahlak dışı cümleler kurdular ki; bugün konuşmaya yüzleri yok. Hatalarıyla yüzleşmek yerine öküz altında buzağı arıyorlar. Neymiş kırmızı kart gösterecekmiş; ya sen o işlerden anlamazsın, o iş bizim işimiz.

‘Bunlara navigasyon vermek lazım’

* Suriye’de ilk gösteriler son derece barışçıl gösterilerdi. Bu gösterilerde Türkiye’nin hiçbir müdahalesi olmadı. Zaman zaman çıkıp bize Suriye’nin adresini gösterdi. Ya sen oranın adresini bilmezken biz zaten oralardaydık. Bunlara navigasyon vermek lazım, Suriye’ye nereden gidiliyor bilsinler.

‘Tuzaklarınıza düşmeyeceğiz’

* Ne zaman Suriye halkı zafer kazandı, bunların dilinin bağı çözüldü. 13 yıl neden susup şimdi neden konuştuğunuzu biliyoruz. Türkiye’nin yanında değil karsında konumlandılar. Dün de iyi niyetli değillerdi bugün de art niyetliler. Ne yaparsanız yapın, Suriye devrimini üflemekle söndüremeyeceksiniz. Sosyal fay hatları kaşıyarak barış içinde yaşamamıza dinamit koyamayacaksınız. Tuzaklarınıza asla düşmeyeceğiz.

‘YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacak’

* Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır. Kürt kardeşlerimizin tüm meselelerinin destekçisi, takipçisi ve onların güveninin teminatıyız. DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye’dir. Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimizle DEAŞ’ın de YPG’nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz.

Özel’i tebrik etti: Biz de beklemiyorduk, dumura uğradık

* Ülkemizdeki muhalefetin seviyesine son günlerde bir kez daha tanık olduk. Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum. Kart oyununun CHP’nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu ama bunu biraz daha devam ettirebilirler. Daha bunun puzzle’ı var, poker var iskambili var. Önlerinde kartlarla yapabilecekleri çok alternatif var.

‘Örgüt çağrıya kulak tıkarsa ‘terörsüz Türkiye’ hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz’

* Türkiye’nin 40 yılı geride bırakan bölücü terör meselesi bulunuyor. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli’nin cesur çıkışıyla başlayan gelişmelere şahitlik ettik. Aziz milletimizin ihtiyatlı iyimserlikte olduğunu görmekteyiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, gazilerimizin hassasiyetlerine asla halel getirmeyecek bir şuurla hareket ediyoruz. Türkiye’nin çok büyük bedeller ödediği böyle bir sorunu kalıcı biçimde geride bırakması herkesin faydasınadır. ‘Terörsüz Türkiye’ ifadesinde anlamını bulan yeni dönemin kapılarını açma fırsatını kullanmamak üstlendiğimiz sorumlulukla bağdaşmaz.

* Bölgesel gelişmeler lehimize, iş siyasette hava müsait. İlgili arkadaşlarımıza bölücü örgütün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların dikkatle yürütülmesi talimatını verdim. Bu çabaların gayesini Diyarbakır il kongremizde izah ettim. Terör duvarını yıkalım, 85 milyon olarak birbirimize sıkıca sarılalım.

‘Gerekli çağrı yapılırsa kazanan Türkü, Kürdüyle Türkiye olacak’

* Heyetin temaslarının iyi geçtiğini görüyoruz. Diğer aktörlerin de sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söylemeleri memnuniyetle not edilmiştir. Şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da adımları atarsa kazanan Türk’üyle, Kürt’üyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya kulak tıkar ve ipe un sererse o zaman biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz. Gün tüm coğrafyamızda barış ve istikrarı kılma günüdür.