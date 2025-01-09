Özel’in ‘büyük sürprizi’: Kırmızı kart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ‘büyük sürprizi’ni açıkladı: “Erdoğan’ı gördüğünüz yerde kırmızı kart gösterin.”

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Özel, Mersin İl Başkanlığı’nda “Bugün saat üçte bir büyük açılış töreninde buluşacağız. Uzun süredir beklenen bir başlangıcı yapacağız. Bir büyük sürpriz yapacağız” demişti.

Merak edilen ‘büyük sürpriz’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘kırmızı kart’ göstermek oldu.

Erdoğan’ın ‘boykot çağrısını sahiplendiklerini’ belirten Özel, şöyle konuştu:

* Bugün asgari ücretliye yüde 30 emekliye yüzde 15 zam verenler, en düşük emekli maaşını 14 bin 500 liraya yapanlar emeklinin yüzüne bakmaya, utanmadan sokağa çıkmaya kalkıyorlar. Tayyip Erdoğan diyor ki; “Yüksek fiyatlara enden olanları boykot edin.” Bu çağrıyı sahipleniyorum ve enflasyon yüzde 80’ken kendi TÜİK enflasyonu yüzde 44’ken iğneden ipliğe her şeye zam yapılırken, tarımda çiftçiyi limon üreticisini perişan edenlere, esnafı siftahsız kepenk kapatanlara protesto haktır.

* 31 Mart’ta iktidara sarı kart göstermenin zamanıdır demiştik. O gün siz sarı kartı gösterdiniz ama Tayyip Bey anlamadı. Bu verdiği maaşla, 14 bin 500 TL maaşla geçim olur mu? Bu asgari ücretle geçim olur mu? O zaman anladığı dilden konuşacağız.

* Mersin’den başlıyoruz, bütün Türkiye’deki emeklileri, asgari ücretlilerİ, ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Emekliler bundan sonra cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu zammı, bu zulmü gördükçe bu kırmızı kartları buna göstermeye var mıyız?Türkiye kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Erdoğan’ı gördüğünüz yerde kırmızı kartı gösterin… Bıktık artık sizden. Gidiyorsunuz, halkın iktidarı geliyor.



