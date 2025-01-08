Özel’in ‘büyük’ iddiası: Geneli kazanınca Konya dahil CHP’li belediyeler olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Büyük bir iddiayı söylüyorum, genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra yapılacak seçimde Konya Büyükşehir dahil, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olacaktır” dedi.

Özgür Özel, Konya’da konuştu. Fotoğraf: AA

Özel, Konya’nın Cihanbeyli ilçesini ziyaretinde belediye önüne toplanan vatandaşlara 31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP’nin başarısının ‘iktidar değişmez’ algısını yıktığını belirtti.

Yerel seçimlerde Türkiye ekonomisi için önemli illeri kazandıklarına değinen Özel şöyle konuştu:

* Büyük bir iddiayı söylüyorum, genel seçimleri kazandıktan bir yıl sonra yapılacak seçimde Konya Büyükşehir dahil, CHP’li belediyeler olacaktır. Seçime ittifaksız girdik ancak milletle ittifak yaptık.

* Hani 5’li çete var ya, hani 40 haramiler var ya, hani bu hükümetin bütün ihalelerini alan o bildik şirketler var ya, onlar para kazanacaklar, vergi vermeleri gerekecek, tam vergiyi verecekleri zaman, vergilerini affediyorlar ya, vazgeçilecek kurumlar vergisi toplamı 701 milyar lira.

Emekli maaşları hesaplanırken 10 bin lirayı 12 bin 500 lira yapmanın maliyetinin 33 milyar lira olarak hesaplandığını anlatan Özel konuşmasına şöyle devam etti:

“‘Bu parayı bulduk, emeklimize verdik’ dediler. ‘Asgari ücret yapsaydın’ dedim. Bana ’66 milyarı sen nereden bulacaksın?’ dedi.

Emekliye 66 milyar lira bulamıyor, zenginde 701 milyar liradan vazgeçiyor. Bunu şöyle görmek lazım, Tayyip Bey tarafını belirlemiş. Onun tarafı siz değilsiniz.”