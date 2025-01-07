Bakan duyurdu: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 lira oldu.

Vedat Işıkhan. Fotoğraf: AA

2025’te uygulanacak asgari ücret 24 Aralık akşamı apar topar yapılan bir toplantıyla yüzde 30 zamla 22 bin 104 olarak açıklandı. İşverene sunulan destekse 700 liradan bin liraya yükseltildi.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraydı. Işıkhan en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına yüzde 15,75 zam yapıldığını duyurdu.

Böylelikle en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira oldu.

Işıkhan şöyle konuştu:

* Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı olan 12 bin 500 liraya yüzde 15,75 artış kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun.

* Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte; piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır.

* Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir. Temel hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimize ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir.